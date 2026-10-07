Ethiopie: Le vice-président du Nigeria arrive à Addis-Abeba pour une visite de travail de trois jours

Addis Ababa — Le vice-président nigérian Kashim Shettima est arrivé ce soir à Addis-Abeba pour une visite de travail de trois jours visant à renforcer la coopération entre l'Éthiopie et le Nigeria grâce à un échange d'expériences à haut niveau et à un dialogue intergouvernemental.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, à Addis-Abeba, le vice-président Shettima a été chaleureusement accueilli par le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos.

Au cours de cette visite officielle, M. Shettima et sa délégation doivent s'entretenir avec de hauts responsables du gouvernement éthiopien et visiter des institutions clés dans le cadre d'un programme d'apprentissage entre pairs et de partage d'expériences.

Cette visite met particulièrement l'accent sur le partage d'expériences en matière de nutrition et d'approches de développement multisectorielles ; la délégation nigériane devrait notamment visiter des initiatives agricoles et de développement dans les régions d'Oromia, de Mojo et de Bishoftu, a-t-on appris.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce dialogue de haut niveau offre à l'Éthiopie et au Nigeria -- deux des pays les plus peuplés et les plus influents d'Afrique -- l'occasion d'échanger des expériences concrètes, d'approfondir leur coopération institutionnelle et d'explorer des domaines d'intérêt commun en matière de développement.