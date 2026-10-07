Ethiopie: Le président kenyan Ruto félicite le Premier ministre Abiy pour sa réélection

Addis Ababa — Le président kenyan William Ruto a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour sa réélection à la tête de l'Éthiopie, qualifiant ce nouveau mandat de vote de confiance envers son leadership et sa vision pour le pays.

« Félicitations, mon frère, le Premier ministre Abiy Ahmed, pour votre réélection à la tête de l'Éthiopie pour un second mandat », a déclaré le président Ruto.

Il a ajouté que le nouveau mandat confié au Premier ministre Abiy par la Chambre des représentants des peuples éthiopienne constituait un vote de confiance envers son leadership et sa vision pour l'Éthiopie.

« Je vous souhaite de continuer sur la voie du succès alors que vous menez l'Éthiopie vers la réalisation de son programme de transformation », a écrit Ruto sur X.

Le président kenyan a en outre exprimé la volonté de son pays de continuer à travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie afin de faire progresser les intérêts communs, dans l'intérêt mutuel des peuples des deux pays, de la région et de la communauté internationale dans son ensemble.