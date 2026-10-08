Ethiopie: Le Premier ministre Abiy nomme Fitsum Assefa au poste de ministre des Finances

8 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé le Dr Fitsum Assefa au poste de ministre des Finances de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Le Dr Fitsum Assefa, qui occupait jusqu'à présent le poste de ministre de la Planification et du Développement, est nommé à cette nouvelle fonction dans le cadre de la formation du gouvernement fédéral.

Cette nomination intervient alors que l'Éthiopie entame un nouveau mandat parlementaire et gouvernemental, suite à la nomination du Premier ministre Abiy Ahmed par la Chambre des représentants du peuple le 5 octobre 2026.

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