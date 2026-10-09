Sénégal: Le pays, hôte de la deuxième édition du Sommet sport et développement, les 30 et 31 octobre

Dakar — La deuxième édition du Sommet sport et développement (SSD) se tiendra à Dakar les 30 et 31 octobre 2026, a-t-on appris, jeudi, de la présidence sénégalaise.

Elle aura lieu en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"Cette rencontre réunira des chefs d'État, des dirigeants du mouvement sportif international, des investisseurs, des institutions financières, des entreprises et des acteurs du développement", ajoute la présidence de la République dans un communiqué parvenu à l'APS.

"Sport et développement : de l'élan olympique à un héritage durable" est le thème dont discuteront les participants.

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Lors de cette rencontre prévue en marge des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 - qui auront lieu du 31 octobre au 13 novembre -, ils vont "examiner le rôle du sport dans l'économie africaine et sa capacité à accélérer les investissements, l'innovation, l'emploi, le tourisme, l'inclusion sociale et la coopération internationale".

Selon ses organisateurs, la deuxième édition du SSD sera également "une plateforme de dialogue sur les moyens de transformer l'élan suscité par les grands évènements sportifs en retombées économiques et sociales durables".

"Le Sommet sport et développement [...] sera l'occasion de réunir les acteurs du sport, de l'économie et du développement pour réfléchir aux opportunités qu'offre le sport", rapporte le communiqué en citant le président sénégalais.

La journée du 30 octobre sera consacrée au Forum jeunesse, sport et business, auquel prendront part des acteurs majeurs du sport et du monde des affaires pour discuter des perspectives de développement de l'économie du sport et des opportunités offertes aux jeunes.

Les discussions porteront aussi sur la diplomatie sportive, l'industrie du sport africain, le financement, les infrastructures, le tourisme, le streaming, le sponsoring et l'impact économique du sport.

Un "dialogue de haut niveau" est prévu au second jour du Sommet sport et développement. Plusieurs personnalités, dont des chefs d'État, y prendront part pour "examiner la contribution du sport au développement de l'Afrique et son influence à l'échelle mondiale".

Des athlètes, des entrepreneurs et des créateurs s'activant dans l'économie du sport vont participer au SDD, selon le communiqué.

La deuxième édition du Sommet sport et développement va servir à "élargir la réflexion sur l'impact des grands évènements sportifs, au-delà de leur organisation et de leur succès, en mettant l'accent sur leur capacité à générer des retombées économiques et sociales durables".

Elle sera aussi l'occasion de faire des Jeux olympiques de la jeunesse un "catalyseur de développement" pour le Sénégal et l'Afrique, selon la présidence sénégalaise.