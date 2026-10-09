Afrique du Sud: Le prix Nobel de la paix décerné à la Sud-africaine Navanethem "Navi" Pillay

UN Photo/Jean-Marc Ferre
Navanethem Pillay
9 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le prix Nobel de la paix a été attribué à la juriste sud-africaine, Navanethem "Navi" Pillay pour sa contribution aux efforts de promotion de la paix et du droit international, a annoncé vendredi 0slao (Norvège) le Comité Nobel.

La juriste sud-africaine, âgé de 85 ans, a présidé la commission d'enquête indépendante des Nations unies qui a accusé Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza.

"La lauréate de cette année a joué un rôle déterminant pour garantir que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide fassent l'objet de poursuites", a souligné Jorgen Watne Frydnes, le président du Comité Nobel.Il a ainsi salué, dans des propos rapportés par plusieurs médias le courage et l'intégrité exceptionnels de Navanethem "Navi" Pillay qui a présidé la commission chargée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'enquêter sur les atteintes aux droits dans les territoires palestiniens et en Israël.

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