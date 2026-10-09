Madagascar: FMI-Banque mondiale - Une délégation malgache à Bangkok pour défendre les priorités de la Refondation

Cap sur Bangkok pour la délégation malgache. Conduite par le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison, elle participera aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, du 12 au 18 octobre. Ce rendez-vous réunira en Thaïlande les grands acteurs de la finance internationale autour des défis de la croissance et du développement. Pour Madagascar, cette rencontre représente une occasion de faire entendre ses priorités économiques et de renforcer le dialogue avec ses partenaires. Plus de 15 000 participants issus de 191 pays sont attendus au Centre national des congrès Queen Sirikit.

Financements et emplois

La mobilisation des capitaux privés, la création d'emplois et les perspectives économiques mondiales occuperont une place importante dans les échanges. Le programme prévoit également des discussions sur les finances publiques, la dette et la transformation numérique. Autant de sujets qui rejoignent les préoccupations des économies en développement, confrontées à des besoins d'investissement considérables et à des marges budgétaires limitées.

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Les nouvelles projections du FMI, présentées le 13 octobre, apporteront un éclairage sur l'environnement dans lequel les pays devront conduire leurs politiques économiques. La semaine sera notamment marquée par la réunion du Comité du développement, le 15 octobre, puis par la séance plénière du lendemain. Pour la délégation malgache, l'enjeu sera de traduire cette présence en échanges utiles aux priorités nationales. Au-delà des débats, les attentes portent sur les perspectives de coopération et les possibilités de financement susceptibles de soutenir durablement l'investissement et l'activité économique dans le pays.