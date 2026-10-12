Ethiopie: La diplomatie économique du pays occupe le devant de la scène lors des réunions 2026 du FMI et de la Banque mondiale

12 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Une délégation éthiopienne conduite par le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), le Dr Eyob Tekalign, est arrivée à Bangkok, en Thaïlande, pour participer aux Assemblées annuelles 2026 du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, ce qui offre l'occasion de faire avancer les priorités économiques de l'Éthiopie et de renforcer les partenariats internationaux en matière de développement.

La délégation, qui comprend la ministre d'État aux Finances, Tiguist Fisseha, a entamé ses travaux dans le cadre de ce rassemblement de haut niveau, présentant les priorités économiques de l'Éthiopie sur une plateforme mondiale de dialogue avec les institutions financières internationales, les partenaires de développement et les décideurs politiques.

Dans son communiqué de presse transmis à l'ENA, la NBE a déclaré que les Assemblées annuelles constituaient un forum essentiel pour discuter des perspectives économiques mondiales, de la stabilité financière, du financement du développement et des réponses politiques aux nouveaux défis économiques.

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Elles offrent également aux pays participants l'occasion d'échanger leurs expériences, d'explorer des domaines de coopération et de mobiliser un soutien en faveur du développement économique durable.

Pour l'Éthiopie, ces réunions constituent une occasion importante d'approfondir son engagement auprès des institutions financières internationales, de renforcer ses partenariats de développement et d'échanger des points de vue sur les tendances économiques mondiales qui affectent les économies nationales et régionales.

La participation de la délégation éthiopienne s'inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le pays pour faire progresser sa transformation économique, renforcer la stabilité macroéconomique et élargir la coopération internationale à l'appui de ses ambitions de développement.

On a appris que, par le biais de ses initiatives à Bangkok, l'Éthiopie cherche à renforcer le dialogue avec ses partenaires financiers et de développement internationaux, tout en inscrivant ses priorités économiques dans le cadre de discussions plus larges sur la coopération économique internationale et la croissance durable.

Lire l'article original sur ENA.

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