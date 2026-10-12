Afrique: JOJ 2026 - Les innovations majeures d'une édition historique

Dakar — Les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 sont attendus comme un évènement historique à plusieurs égards. En plus d'être le premier évènement olympique de cette envergure, les JOJ de Dakar vont consacrer la parité.

Il y aura, par exemple, le même nombre d'athlètes femmes et hommes mais aussi un nombre identique d'épreuves par genre. Une première, dit-on, dans l'histoire des Jeux olympiques.

Pour un total de 239 épreuves à disputer, il faut compter 11 épreuves par équipes mixtes, 114 épreuves hommes et 114 épreuves femmes.

L'épreuve individuelle et l'épreuve en groupe de gymnastique rythmique ne vont avoir lieu que pour les femmes, mais elles sont remplacées par deux agrès supplémentaires chez les hommes en gymnastique artistique.

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En gymnastique (artistique et rythmique), il y aura un même nombre d'athlètes hommes et femmes : 108. C'est la première fois dans l'histoire olympique que ce sport atteint la parité.

La boxe et la lutte vont aussi consacrer la parité à Dakar 2026. Vingt-cinq disciplines au total sont en lice pour les JOJ 2026.

Sept autres disciplines ont été proposées par Dakar 2026 (baseball5, breaking, karaté, skateboard, escalade, surf et wushu).

Tous les sports des Jeux de Tokyo 2020 et de Paris 2024 sont au programme de Dakar 2026.

Nouveautés : en lutte, en plus de la lutte libre, la lutte de plage sera aussi au programme.

En canoë-kayak, les courses se feront en mer sur la côte atlantique du Sénégal.

Pour la première fois, la natation du pentathlon moderne se fera en eau libre.

Les JOJ 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre vont également enregistrer la participation d'une équipe de réfugiés, ce qui constitue une autre première dans l'histoire des Jeux olympiques.

Un total de 2 700 athlètes âgés au maximum de 17 ans sont atendus aux JOJ 2026.

Le Sénégal, pays organisateur, va engager 139 athlètes dans 25 disciplines.

Les épreves des JOJ 2026 vont se dérouler sur des sites de Dakar, Diamniadio et Saly.

La station balnéaire de Saly-Portudal, sur la Petite-côte sénégalaise, va accueillir les épreuves de six des 25 discipline en lice en compétition officielle.

Les épreuves de beach volleyball, d'aviron beach sprints, de triathlon, de lutte de plage, de voile - planche à voile, et de beach handball sont en effet programmées à Saly-Portudal.

A Dakar, le complexe Tour de l'OEuf (CTO) va abriter les épreuves de basketball 3x3, de baseball5, de breaking, de natation et de skateboard.

Le Stade Iba Mar Diop (CID) est réservé à l'athlétisme, à la boxe, au futsal et au rugby à sept.

Sur la corniche Ouest (COR), se dérouleront les sports d'engagement et de cyclisme sur route.

A Diamniadio, le Stade olympique Abdoulaye-Wade (SAW) va abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi que les épreuves de tir à l'arc.

Les épreuves de badminton et les phases finales de futsal sont programmées au Dakar Arena (DAR), la gymnastique artistique, l'escrime, le judo, le taekwondo, le tennis de table et le wushu taolu au Centre des expositions de Dakar, alors que le Centre équestre (CED) va accueillir les sports équestres (saut d'obstacles).