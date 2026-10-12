Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Une charte signée pour prévenir les abus sexuels sur les enfants

11 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le ministère de la Justice, le ministère du Tourisme et les acteurs du secteur touristique ont signé, samedi, une charte visant à prévenir les abus et l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre des voyages et du tourisme, à l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

La signature de cette charte s'inscrit dans une démarche préventive face à l'affluence touristique attendue au Sénégal lors de cet événement, dont Saly, dans le département de Mbour, fait partie des villes hôtes, indique une dépêche de l'APS.

« L'objectif de cette charte, c'est vraiment de nous engager, d'identifier les responsabilités de chaque département, chaque structure, mais aussi chaque département ministériel », a expliqué le directeur des Droits humains, Julien Ngane Ndour, en marge d'une randonnée pédestre organisée à Saly dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la protection des enfants.

Il a précisé que l'initiative ne vise pas à stigmatiser le secteur touristique, mais à mobiliser les professionnels et les institutions autour de la prévention des atteintes aux droits des enfants.

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De son côté, le directeur de la Réglementation touristique, Ndéné Ndao, a appelé les professionnels à signaler toute situation suspecte dans les hôtels, les agences de voyages et les autres espaces touristiques.

« Le devoir de signalement et de vigilance incombe à tous les opérateurs », a-t-il déclaré, rappelant que la protection des enfants relève d'une responsabilité collective impliquant les institutions, les professionnels du tourisme, les communautés et les familles.

Pour sa part, Aminata Kébé, experte en droits de l'homme et genre au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et coordinatrice régionale du Projet d'appui à la protection des enfants victimes de violations de leurs droits (PAPEV), a indiqué que la randonnée faisait suite à deux journées de formation et d'échanges avec les acteurs locaux et régionaux ainsi que les organisations de la société civile.

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