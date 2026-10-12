Du 12 au 18 octobre, le Groupe de la Banque mondiale rassemblera des dirigeants, des experts du développement, des représentants du secteur privé, de la société civile et du monde universitaire pour échanger sur les grands enjeux du développement mondial.

À l'occasion des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale, organisées du 12 au 18 octobre à Bangkok, en Thaïlande, le président de l'institution, Ajay Banga, a placé la création d'emplois au cœur des priorités du développement. Les échanges avec les représentants de la société civile ont notamment mis en lumière les difficultés de financement des petites entreprises africaines, le rôle des organisations locales et les possibilités offertes par l'intelligence artificielle.

La création d'emplois, la mobilisation des capitaux privés et l'accès au financement des petites entreprises ont été au centre d'une table ronde organisée lundi à Bangkok, dans le cadre des Assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale. Face aux représentants de la société civile, le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga, a défendu une approche du développement davantage axée sur les résultats et la création d'opportunités économiques, notamment pour les jeunes des pays en développement.

« Le défi du développement est de plus en plus un défi lié à l'emploi », a-t-il souligné, rappelant que 1,2 milliard de jeunes atteindront l'âge de travailler dans les pays en développement au cours de la prochaine décennie, alors que les projections actuelles ne font état que d'environ 400 millions d'emplois disponibles.

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Pour le dirigeant, cette situation impose de repenser les mécanismes de financement du développement et de placer les perspectives professionnelles des jeunes au centre des politiques économiques. Au-delà des revenus, l'emploi constitue, selon lui, un facteur de dignité, d'inclusion et de stabilité sociale.

Le financement privé au cœur de la stratégie

Pour répondre à ce défi, Ajay Banga entend renforcer la complémentarité entre les financements publics, les ressources philanthropiques et les investissements privés. Les pouvoirs publics doivent mettre en place les infrastructures et les conditions réglementaires nécessaires, tandis que la philanthropie peut contribuer à financer des initiatives à risque et que le secteur privé est appelé à soutenir le développement des entreprises et la création d'emplois.

Le président de la Banque mondiale a annoncé que l'institution avait mobilisé un montant record de 112 milliards de dollars de capitaux privés au cours du dernier exercice, soit plus de trois fois le niveau enregistré quatre ans auparavant. En Afrique, cette mobilisation a plus que doublé.

Il a toutefois relevé que les résultats demeurent insuffisants dans les pays à faible revenu, où la mobilisation des capitaux privés reste stable. Les financements publics et concessionnels y conservent donc un rôle déterminant.

Dans cette perspective, le Groupe de la Banque mondiale entend renforcer son soutien aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises (MPME), considérées comme un levier important de la création d'emplois. Ces entreprises rencontrent encore des difficultés pour accéder au crédit et aux marchés, malgré leur contribution à l'activité économique locale.

La stratégie présentée par Ajay Banga repose notamment sur l'amélioration de l'environnement réglementaire, le développement des garanties contre les risques politiques, l'accès aux financements en monnaie locale et la mobilisation de nouveaux investisseurs. Le renforcement des marchés de capitaux locaux figure également parmi les priorités, afin de réduire les risques de change qui freinent les investissements de long terme.

Cinq secteurs ont été identifiés comme prioritaires pour la croissance et l'emploi : les infrastructures et l'énergie, l'agriculture, l'industrie manufacturière à valeur ajoutée, la santé et le tourisme.

Les petites entreprises africaines face au défi du crédit

Les échanges avec les participants ont mis en évidence la nécessité d'adapter les mécanismes de financement aux réalités des petites entreprises, particulièrement dans les économies fragiles.

Un participant d'Abuja, au Nigeria, représentant une organisation engagée auprès des jeunes dans les domaines de la technologie, de l'innovation et des médias, a notamment interrogé la Banque mondiale sur les moyens de permettre aux jeunes Africains de devenir des créateurs de technologies plutôt que de simples utilisateurs.

Sur le financement des MPME, les responsables de l'institution ont expliqué que les mécanismes traditionnels, fondés notamment sur l'octroi de lignes de crédit aux grandes banques, ne garantissent pas toujours que les ressources atteignent les petites entreprises. Dans certains pays, les établissements financiers privilégient les titres de dette publique, jugés moins risqués, au détriment du crédit aux entrepreneurs.

La Banque mondiale souhaite ainsi élargir le recours aux données et aux technologies numériques pour améliorer l'évaluation du risque et faciliter l'accès au crédit. Des solutions développées dans le secteur agricole permettent déjà, selon ses responsables, d'utiliser les données pour mieux orienter les financements vers les exploitants.

Les instruments de garantie doivent également permettre aux banques locales de consacrer davantage de ressources aux petites entreprises. En réduisant certains risques supportés par les prêteurs, ces mécanismes peuvent faciliter l'octroi de crédits à des entrepreneurs qui disposent de revenus réguliers, mais ne possèdent pas suffisamment de garanties matérielles.

Pour les responsables de la Banque mondiale, le soutien aux petites entreprises ne relève pas uniquement d'une logique financière. Il s'agit aussi de reconnaître le rôle des petits exploitants agricoles, des commerçants et des entrepreneurs dans la création de richesses et d'emplois.

L'intelligence artificielle, une opportunité à adapter aux réalités africaines

La place de l'intelligence artificielle dans le développement des économies africaines a constitué un autre axe important des discussions.

Ajay Banga a appelé les pays émergents à privilégier des applications adaptées à leurs besoins, plutôt que de chercher à reproduire le modèle des grands systèmes d'intelligence artificielle développés dans les économies les plus avancées.

La création de grands modèles de langage nécessite d'importantes capacités de calcul, une alimentation électrique fiable, de vastes ensembles de données, des compétences spécialisées et des investissements considérables. Des conditions qui restent difficiles à réunir dans de nombreux pays en développement.

Le président de la Banque mondiale préconise donc le recours à une « petite IA », conçue pour répondre à des besoins pratiques dans des secteurs comme l'agriculture, la santé et l'éducation.

Il a notamment évoqué des applications permettant aux personnels de santé de bénéficier d'une assistance à distance pour orienter les patients, ainsi que des outils destinés aux agriculteurs pour identifier les maladies des cultures et accéder à des conseils adaptés.

L'enjeu est de faire de ces technologies un instrument d'amélioration de la productivité et de création d'opportunités économiques, tout en veillant à leur utilisation responsable et à la protection des populations.

Les représentants de la direction ont également insisté sur la nécessité d'adapter les technologies aux langues, aux cultures et aux besoins des différents pays, avant de favoriser leur adoption à grande échelle.

La société civile et les organisations confessionnelles appelées à jouer un rôle accru

Au-delà des investissements, la table ronde a mis en évidence l'importance des partenariats avec les organisations de la société civile dans les pays fragiles et touchés par les conflits.

Interrogée par une représentante de l'International Rescue Committee sur la participation de ces organisations aux programmes de développement, notamment dans le cadre de l'Association internationale de développement (IDA), la direction de la Banque mondiale a présenté la coopération avec les acteurs locaux et internationaux comme un axe de sa stratégie dans les contextes fragiles.

Leur connaissance du terrain, leur présence au sein des communautés et la confiance dont elles bénéficient peuvent faciliter la mise en œuvre des projets et l'accès aux populations les plus vulnérables.

Les organisations confessionnelles ont également été évoquées pour leur contribution à la fourniture de services sociaux, notamment dans l'éducation, la santé et l'agriculture. Les responsables de la Banque mondiale ont souligné les possibilités de complémentarité entre ces acteurs, les pouvoirs publics et le secteur privé.

En République démocratique du Congo, la collaboration avec les responsables religieux a notamment été citée comme un moyen de sensibiliser les communautés aux mesures de prévention et de dépistage dans le cadre de la riposte contre Ebola.

Pour Ajay Banga, la réussite des politiques de développement doit finalement se mesurer aux changements concrets qu'elles produisent dans la vie des populations. L'institution entend ainsi renforcer ses investissements dans les infrastructures physiques et humaines, tout en mobilisant davantage de capitaux privés et de partenaires.

À Bangkok, les échanges ont ainsi souligné un enjeu central pour les économies africaines : parvenir à transformer les ressources financières, les innovations technologiques et les partenariats en emplois durables, dans un contexte marqué par les besoins croissants d'une population jeune et par les contraintes de financement.