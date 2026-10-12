Egypte: À Alamein, l'Afrique mise sur l'investissement pour accélérer sa transformation économique

Réunissant dirigeants politiques, institutions financières et chefs d’entreprise, la première édition de l’Alamein Africa Forum a placé l’appropriation économique africaine au cœur des débats. L’ambition : transformer le potentiel du continent en investissements productifs, en industries compétitives et en emplois durables.

ALAMEIN, Égypte — Faire de l’Afrique un acteur majeur de sa propre transformation économique, plutôt qu’un simple réservoir de matières premières et un marché de consommation : telle est l’ambition qui a traversé les échanges de la première édition de l’Alamein Africa Forum, organisée du 2 au 4 octobre 2026 sur la côte méditerranéenne égyptienne, en parallèle du sommet de mi-année de l’Union africaine.

Co-organisé par le gouvernement égyptien, la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), l’Union africaine (UA) et l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), ce rendez-vous entend établir un cadre durable de dialogue entre responsables politiques, investisseurs et acteurs du secteur privé. Conçu comme un forum économique appelé à se tenir tous les deux ans en Égypte, il ambitionne de rapprocher les décisions politiques des réalités entrepreneuriales et des besoins de financement du continent.

Au-delà des rencontres institutionnelles, l’enjeu est considérable : comment convertir les ressources naturelles, le potentiel démographique et les opportunités commerciales de l’Afrique en une croissance plus productive, créatrice d’emplois et moins dépendante des marchés extérieurs ?

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De la vision politique à la concrétisation des investissements

L’ouverture officielle du forum, le 3 octobre, par le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi a donné le ton des discussions. Présentant la rencontre comme un espace de rapprochement entre chefs d’État et dirigeants d’entreprise, le chef de l’État égyptien a insisté sur la nécessité de réduire les déficits d’information entre marchés voisins. Il a également souligné l’importance de la stabilité politique et de la solidité des institutions nationales pour rassurer les investisseurs et favoriser l’engagement à long terme des capitaux.

Cette orientation répond à une difficulté persistante des économies africaines : les opportunités commerciales et industrielles demeurent parfois méconnues au-delà des frontières nationales, tandis que les disparités réglementaires, les obstacles logistiques et les coûts de financement limitent le développement des échanges régionaux.

Le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, a, pour sa part, appelé les participants à dépasser le stade des intentions pour accélérer la réalisation des projets. L’enjeu consiste à passer de l’identification des opportunités à la mobilisation des financements, puis à l’exécution effective des investissements.

Cette exigence met en lumière la nécessité d’une meilleure coordination entre les gouvernements, les institutions financières et le secteur privé. Les pouvoirs publics doivent instaurer des cadres réglementaires prévisibles et des politiques favorables à la production, tandis que les bailleurs et les banques de développement sont appelés à faciliter l’accès aux capitaux. Aux entreprises revient la responsabilité de transformer ces conditions en capacités productives, en innovations et en emplois.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a ainsi défendu le rôle de la diplomatie économique dans la consolidation des partenariats, en mettant l’accent sur les infrastructures, la logistique et l’accès aux financements concessionnels. De son côté, le ministre de l’Investissement et du Commerce extérieur, Mohamed Farid Saleh, a plaidé pour une convergence des réglementations, notamment dans l’industrie pharmaceutique, où l’harmonisation des normes pourrait faciliter la production et l’accès à de nouveaux marchés.

Mobiliser les capitaux africains pour renforcer l’autonomie économique

L’un des enjeux majeurs du forum réside dans la capacité du continent à financer davantage sa propre transformation. Si les investissements internationaux restent importants, la mobilisation de l’épargne, des entreprises et des institutions financières africaines apparaît essentielle pour réduire les vulnérabilités extérieures et renforcer la maîtrise des priorités de développement.

Aliko Dangote, président de Dangote Industries, a défendu une conception de la croissance fondée sur ses retombées concrètes. Selon lui, l’évaluation des performances économiques doit aller au-delà des indicateurs globaux pour s’intéresser au nombre d’emplois productifs créés et à la résilience que les investissements laissent aux économies. Cette approche souligne une distinction fondamentale : une croissance soutenue ne garantit pas nécessairement une transformation structurelle. Pour produire des effets durables, elle doit s’accompagner d’une diversification industrielle, d’une transformation locale des matières premières et d’une montée en gamme des produits africains.

Le dirigeant a également attiré l’attention sur la fragmentation des règles, des normes et des procédures aux frontières, qui complique l’expansion des entreprises sur plusieurs marchés. Pour les groupes africains souhaitant atteindre une taille continentale, la simplification des échanges et la prévisibilité des réglementations constituent des conditions essentielles de compétitivité.

Dr. George Elombi, président d’Afreximbank, a, quant à lui, inscrit cette ambition dans une logique d’appropriation africaine et d’action collective. L’objectif est de renforcer la capacité des institutions du continent à soutenir ses économies et à répondre à leurs besoins de financement, y compris en période de perturbations internationales.

Dans le même esprit, Nardos Bekele-Thomas, directrice générale de l’AUDA-NEPAD, a appelé à une participation accrue des entreprises et des investisseurs africains au financement du développement. Cette mobilisation permettrait notamment de soutenir l’expansion des entreprises au-delà de leurs marchés nationaux et de développer des chaînes de valeur régionales capables de concurrencer les acteurs internationaux.

Pour Abdullah Almusaibeeh, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), la coordination entre les institutions financières représente également un levier déterminant. En mutualisant leurs capacités et leurs instruments de financement, ces organismes peuvent mobiliser des ressources plus importantes et mieux répartir les risques liés aux grands projets.

L’intégration régionale, un levier pour changer d’échelle

L’appropriation économique africaine ne peut toutefois se limiter à la mobilisation de capitaux. Elle suppose également l’existence de marchés suffisamment intégrés pour permettre aux entreprises de produire, de vendre et d’investir au-delà de leurs frontières.

Le président de la Commission de l’Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf, a rappelé le lien entre transformation économique intérieure, création d’emplois et production de valeur ajoutée. Il a notamment évoqué le recours aux paiements en monnaies locales et aux garanties de financement comme des instruments susceptibles de faciliter les échanges et de réduire certains obstacles au commerce régional.

Cette ambition rejoint les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à développer les échanges intra-africains et à favoriser l’émergence d’un marché continental plus intégré. Mais la suppression progressive des barrières commerciales ne suffira pas à elle seule : encore faut-il disposer d’infrastructures adaptées, de capacités industrielles et de mécanismes financiers permettant aux entreprises de tirer parti des nouvelles possibilités commerciales.

Le président burundais Évariste Ndayishimiye, également président en exercice de l’Union africaine, a invité les partenaires du continent à considérer l’Afrique non seulement comme un marché de consommation, mais aussi comme un espace de production, d’innovation et d’investissement.

Cette évolution de perception est étroitement liée à la capacité des pays africains à transformer localement leurs ressources, à développer leurs industries et à renforcer leur participation aux chaînes de valeur mondiales.

Le corridor de Lobito illustre cette logique. Évoqué par Téte António, ministre angolais des Relations extérieures, ce projet d’infrastructure relie l’Angola à la Zambie et à la République démocratique du Congo. Il offre des perspectives de connexion entre les zones de production, les infrastructures de transport et les débouchés commerciaux, tout en soulignant l’importance des projets transfrontaliers dans le développement économique régional.

Pour Wamkele Mene, secrétaire général du Secrétariat de la ZLECAf, la réussite du forum devra précisément se mesurer aux transactions conclues et aux partenariats effectivement générés. Une manière de rappeler que l’intégration économique ne se décrète pas : elle se construit à travers des projets financés, des échanges facilités et des entreprises capables d’opérer à l’échelle régionale.

Des secteurs stratégiques porteurs d’opportunités

Les discussions sectorielles ont permis d’examiner plusieurs domaines susceptibles de soutenir la transformation économique du continent. L’agriculture et les systèmes alimentaires, l’énergie, les infrastructures, la logistique, le commerce, l’innovation numérique et les marchés de la santé figurent parmi les secteurs dans lesquels des investissements ciblés pourraient renforcer la production locale et réduire la dépendance aux importations.

Dans l’agriculture, l’enjeu est notamment d’accroître la transformation des produits sur place, d’améliorer les chaînes de conservation et de distribution et de développer des activités industrielles génératrices de valeur ajoutée. Dans l’énergie et les infrastructures, les investissements sont essentiels pour améliorer la fiabilité de l’approvisionnement, réduire les coûts de production et faciliter la circulation des biens.

La santé et l’industrie pharmaceutique constituent également des domaines stratégiques. Le développement de capacités locales de production, soutenu par des normes plus compatibles entre les pays, pourrait contribuer à sécuriser les approvisionnements et à ouvrir de nouveaux débouchés aux entreprises africaines.

L’innovation numérique représente, de son côté, une possibilité de moderniser les services, d’améliorer la productivité et de favoriser l’émergence de nouveaux modèles économiques. Pour que ces perspectives se concrétisent, les financements devront cependant s’accompagner de compétences adaptées, d’infrastructures fiables et d’un environnement propice à l’innovation.

La participation du ministre égyptien de la Planification et du Développement économique, Ahmed Rostom, à un panel consacré à l’entrepreneuriat en Afrique, intitulé « L’entrepreneuriat en Afrique : opportunités et défis », a également inscrit la dynamique entrepreneuriale au cœur des réflexions. En parallèle, l’ouverture d’un forum consacré à l’investissement automobile africain a illustré l’intérêt porté aux perspectives de développement industriel et à la structuration de nouvelles chaînes de valeur.

Ces différents secteurs présentent des opportunités complémentaires : ils peuvent stimuler les investissements privés, favoriser le transfert de compétences, soutenir l’émergence de fournisseurs locaux et contribuer à la création d’emplois qualifiés. Leur développement dépendra néanmoins de la capacité des pays à établir des priorités cohérentes et à inscrire les projets dans des stratégies industrielles de long terme.

Faire d’Alamein un point de départ, et non une fin en soi

En réunissant responsables politiques, financiers et dirigeants d’entreprise, l’Alamein Africa Forum a cherché à rapprocher les ambitions de développement du continent des mécanismes concrets de financement et de réalisation des projets. Sa vocation à devenir un rendez-vous biennal offre la perspective d’un cadre régulier pour entretenir les partenariats, suivre les engagements et faire émerger de nouvelles opportunités.

Mais l’importance de cette première édition se mesurera surtout à ses suites. Les déclarations en faveur de l’industrialisation, de l’intégration régionale et de l’appropriation économique africaine devront se traduire par des investissements effectifs, des procédures simplifiées, des projets opérationnels et des résultats tangibles pour les populations.

Le défi est d’autant plus important que les besoins du continent dépassent largement la seule disponibilité des financements. Ils concernent également la qualité des institutions, la coordination des politiques publiques, la fluidité des échanges et la capacité des entreprises à se développer dans plusieurs pays.

Pour l’Afrique, l’enjeu n’est donc pas uniquement d’attirer davantage de capitaux, mais de mieux orienter ces ressources vers les activités qui renforcent durablement ses capacités productives.

C’est à cette condition que les richesses naturelles, les marchés en expansion et le dynamisme entrepreneurial pourront devenir les fondements d’une prospérité mieux partagée.

À Alamein, le message central a été celui d’un continent appelé à prendre davantage en main son destin économique. La prochaine étape consistera à transformer cette ambition collective en réalisations mesurables, capables de faire de l’investissement un véritable moteur de souveraineté économique, d’intégration régionale et de développement durable.