Afrique: Le Rwanda signe un contrat de 10 ans avec la Formule 1 alors que l'Afrique fait son retour au calendrier de la F1

Le Rwanda accueillera une course de Formule 1 à partir du début des années 2030, dans le cadre d'un accord d'une durée de dix ans qui marquera le retour du championnat en Afrique pour la première fois depuis 1993.

Le Grand Prix d'Afrique se déroulera sur un circuit spécialement construit à Bugesera, au sud-est de Kigali, à proximité du nouvel aéroport international. La Formule 1 a indiqué que le circuit serait construit selon les normes de catégorie 1 de la FIA et qu'il devrait être prêt au début de la prochaine décennie.

Cet accord fait du Rwanda le premier nouveau pays hôte confirmé de la Formule 1 depuis l'arrivée de l'Arabie saoudite et du Qatar au calendrier en 2021. Il permet également au championnat d'organiser une course sur chaque continent habité. Le président rwandais Paul Kagame a déclaré que cet événement visait à soutenir le tourisme, l'investissement, l'emploi et le développement des compétences, plutôt que de se limiter à un simple week-end de course. Le projet plus large de Bugesera inclura des volets liés au sport, au tourisme, aux infrastructures et au développement commercial autour du circuit.

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La Formule 1 est absente d'Afrique depuis le Grand Prix d'Afrique du Sud de 1993 à Kyalami. L'Afrique du Sud était considérée comme la principale candidate à un retour, tandis que le Maroc a également étudié la possibilité d'accueillir une course. Le Rwanda a officiellement lancé sa candidature pour accueillir un Grand Prix en 2024 et travaille depuis lors avec la Formule 1 et la FIA sur ce projet. Lewis Hamilton, sept fois champion du monde, a également appelé à un retour de la série sur le continent.

Cet accord s'inscrit dans la stratégie du Rwanda visant à tirer parti du sport international au service de son tourisme et de ses investissements. Le pays a déjà conclu des accords de parrainage avec des clubs de football européens, accueille la Ligue africaine de basket-ball et organisera les Championnats du monde de cyclisme sur route UCI 2025. Le projet de Formule 1 constituerait son plus grand événement sportif, mais il risque également de raviver le débat sur le bilan du gouvernement en matière de droits de l'homme et les critiques selon lesquelles les partenariats sportifs seraient utilisés pour redorer l'image internationale du Rwanda.

La date de la première course n'a pas encore été annoncée et dépendra de l'achèvement du circuit. La Formule 1 a indiqué que de plus amples détails sur les étapes clés de la construction et le programme du week-end de course seraient communiqués ultérieurement. L'Afrique du Sud poursuit toujours ses démarches pour organiser sa propre course, ce qui signifie que l'accord du Rwanda n'exclut pas la tenue d'un deuxième Grand Prix africain à l'avenir.

Points clés à retenir

L'accord conclu avec le Rwanda revêt une importance particulière, car il met fin à une interruption de près de 40 ans sans course de Formule 1 en Afrique et illustre la manière dont ce sport utilise des accords d'accueil à long terme pour s'étendre sur des marchés qu'il n'avait plus desservis depuis des décennies. L'atout du Rwanda ne résidait pas dans l'existence d'un circuit, mais dans un projet soutenu par le gouvernement qui associe un nouveau circuit à des infrastructures aéroportuaires, touristiques et commerciales à Bugesera.

Ce projet s'apparente ainsi davantage à un programme de développement national qu'à un simple événement sportif isolé. La Formule 1 estime que l'Afrique compte plus de 100 millions de fans ; une course sur le continent permet donc à la série d'accéder à un public qui devait jusqu'à présent se rendre à l'étranger pour assister à un Grand Prix. La rentabilité ne dépendra pas uniquement de la vente de billets.

Le Rwanda misera sur le fait que les visiteurs internationaux, la couverture télévisée, la demande hôtelière, les dépenses de transport et les investissements des entreprises pourront justifier le coût de construction et d'exploitation d'un circuit de catégorie 1. Parallèlement, cet accord pourrait accroître la pression sur l'Afrique du Sud, qui tente de relancer le Grand Prix de Kyalami. Le contrat de dix ans signé par le Rwanda n'empêche pas la Formule 1 d'ajouter une autre course africaine, et les responsables sud-africains ont fait valoir qu'un continent comptant 55 pays peut accueillir plus d'un événement.

Pour le Rwanda, le risque le plus important est que ce projet attire davantage l'attention sur le gouvernement du président Paul Kagame. Les partenariats sportifs du pays ont déjà fait l'objet de critiques liées à des préoccupations en matière de droits de l'homme et à son rôle dans le conflit dans l'est du Congo. Cela signifie que le Grand Prix d'Afrique sera jugé à la fois comme un retour au sport et comme s'inscrivant dans le cadre des efforts plus larges du Rwanda visant à utiliser des événements mondiaux pour attirer les investissements, le tourisme et l'attention.