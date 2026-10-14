Afrique: Formule 1 - Après 33 ans d'absence, le continent signe son grand retour avec le Rwanda

Absent du calendrier de la Formule 1 depuis 1993, le continent africain pourrait retrouver sa place dans le championnat du monde grâce à un projet porté par le Rwanda. Le président Paul Kagame présente cette ambition comme un levier de développement économique, de création d’emplois et de rayonnement international.

Le Rwanda entend jouer un rôle majeur dans le retour de la Formule 1 sur le continent africain, plus de trois décennies après le dernier Grand Prix disputé en Afrique du Sud, en 1993. Kigali ambitionne d'accueillir une manche du championnat du monde au début des années 2030, dans le cadre d'un projet associant développement des infrastructures sportives, attractivité touristique et investissements internationaux.

Pour le président rwandais Paul Kagame, cette initiative dépasse largement les enjeux de la compétition automobile. Elle représente une occasion de renforcer la présence de l'Afrique dans une discipline mondiale dont le continent reste absent depuis plus de trente ans.

Le chef de l'État met notamment en avant les perspectives offertes à la jeunesse africaine. Avec une communauté de passionnés de Formule 1 estimée à plus de 100 millions de personnes sur le continent, le projet pourrait contribuer à susciter de nouvelles vocations dans les domaines de l'ingénierie, des technologies, de l'entrepreneuriat et du sport automobile.

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Un investissement aux ambitions économiques

Au cœur du projet figure la construction d'un circuit automobile dans la région de Bugesera, à une quarantaine de kilomètres au sud de Kigali, à proximité du nouvel aéroport international.

L'infrastructure envisagée devrait répondre aux exigences techniques et de sécurité de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), condition indispensable à l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1.

Au-delà de la compétition, les autorités rwandaises souhaitent faire de cet investissement un moteur de développement économique. La construction et l'exploitation du circuit pourraient générer des emplois, favoriser le transfert de compétences et stimuler plusieurs secteurs, notamment le tourisme, l'hôtellerie, les transports et les services.

Le site pourrait également accueillir d'autres manifestations sportives, des conférences internationales et des événements culturels, afin de garantir une activité économique au-delà des seuls week-ends de course.

Toutefois, la concrétisation de ces ambitions dépendra notamment du financement du projet, de la réalisation des infrastructures et de la capacité à assurer leur viabilité économique sur le long terme.

Kigali poursuit sa stratégie de rayonnement international

L'ambition rwandaise s'inscrit dans une stratégie plus large visant à positionner le pays comme une destination majeure pour les événements sportifs, les conférences internationales et les investissements.

Ces dernières années, Kigali a multiplié les initiatives dans ce domaine, notamment avec l’organisation du Congrès de la FIFA en 2023 et des Assemblées générales de la FIA en 2024.

L'accueil éventuel d'un Grand Prix constituerait une nouvelle étape dans cette politique de visibilité internationale, tout en renforçant la présence de l'Afrique dans les grandes compétitions sportives mondiales.

Pour la Formule 1, un retour sur le continent africain représenterait également une opportunité d'élargir son implantation géographique et de consolider ses liens avec un public jeune et passionné.

Reste à franchir plusieurs étapes décisives, notamment la finalisation des accords nécessaires, l'homologation du circuit et l'inscription officielle de l'épreuve au calendrier du championnat du monde.