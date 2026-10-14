Afrique de l'Ouest: Dakar accueille une rencontre consacrée à la 'résilience' du Sahel face au changement climatique

Dakar — La deuxième édition du Forum des acteurs de la gestion durable des ressources naturelles au Sahel s'est tenu mardi à Dakar, dans le but de construire un partenariat solide en vue de la "résilience" de ladite région face au changement climatique, selon les organisateurs.

"Cette rencontre a permis d'identifier des innovations à mettre en oeuvre pour construire un partenariat solide en vue d'un Sahel plus résilient face au changement climatique", a assuré le secrétaire exécutif du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA), Ousseini Ouédraogo.

Il a pris part à l'ouverture du Forum des acteurs de la gestion durable des ressources naturelles au Sahel.

"Les communautés de cette zone font face à une insécurité alimentaire liée au changement climatique", a signalé M. Ouédraogo.

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"Pour leur venir en aide, les acteurs [de la gestion durable des ressources naturelles] prévoient une valorisation des acquis de la première édition, qui a eu lieu à Ouagadougou, au profit des communautés impactées", a-t-il assuré en présence de Bouré Diouf, le directeur de cabinet du ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, et de représentants d'autres organisations.

Pour rappel, la première édition du Forum des acteurs de la gestion durable des ressources naturelles au Sahel a eu lieu en 2025, dans la capitale du Burkina Faso.

La "résilience" des pays du Sahel est "un défi majeur"

Les organisateurs de la deuxième édition disent vouloir identifier les mesures nécessaires à un Sahel plus résilient face au changement climatique.

Ils veulent aussi, selon une note remise à l'APS, renforcer le cadre de réflexion et d'échange créé à Ouagadougou, partager les expériences et les acquis, identifier des innovations à mettre en oeuvre dans les pays du Sahel et construire un partenariat solide en vue de la résilience de la région face au réchauffement climatique.

Le secrétaire exécutif du ROPPA précise qu'il est question aussi, à Dakar, de dresser le bilan de cette initiative et d'en tirer les enseignements nécessaires.

"Nous devons consolider les acquis au profit de toutes les communautés du Sahel que nous soutenons", a dit Ousseini Ouédraogo.

Bouré Diouf, le directeur de cabinet du ministre sénégalais de l'Environnement et de la Transition écologique, et de représentants d'autres organisations.La "résilience" des pays du Sahel est "un défi majeur", a souligné Bouré Diouf.

"Nous devons nourrir les populations, dont les besoins évoluent, et lutter contre la dégradation des terres", a-t-il ajouté, estimant qu'aucune "innovation isolée" ne peut permettre de relever les défis actuels.

Aucun acteur ne peut, à lui seul, lutter contre le changement climatique

"II nous faut des réponses coordonnées aux effets du changement climatique et adaptées aux financements bilatéraux et multilatéraux", a poursuivi M. Diouf.

Il appelle ensuite à "capitaliser" les connaissances et les savoirs locaux pour permettre aux décideurs de bien dérouler les politiques publiques de réduction du réchauffement climatique.

Katja Roeckel, la directrice au Sénégal de la GIZ, l'agence d'exécution de la coopération internationale du gouvernement allemand, rappelle que la préservation des ressources naturelles passe par la création de conditions favorables à la transition écologique.

"Chacun peut y contribuer, à travers des actions en faveur du développement durable", a dit Mme Roeckel.

"Aucun acteur ne peut, à lui seul, lutter contre le changement climatique", a-t-elle soutenu.

Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal, représentés au Forum des acteurs de la gestion durable des ressources naturelles au Sahel, bénéficient d'un programme de réduction du réchauffement climatique financé par la Belgique et mis en oeuvre par l'Agence belge de coopération internationale.