Afrique: Climat - Cinq pays africains plaident pour une implication directe des ministères des Finances

Mbour — Des représentants de cinq pays africains francophones réunis à Saly (Mbour) préconisent une implication directe des ministères des Finances dans le suivi des financements climatiques, afin de renforcer la transparence des flux financiers et d'assurer une meilleure traçabilité des dépenses consacrées à l'action climatique, a-t-on appris, mercredi, de la directrice du changement climatique et des financements verts, Madeleine Diouf Sarr.

"Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun et les Comores participent à un atelier de trois jours consacré à la transparence de la finance climat, avec pour objectif d'harmoniser les mécanismes de suivi des financements environnementaux", a-t-elle déclaré, à l'issue de la cérémonie d'ouverture de cet atelier.

Madeleine Diouf Sarr a souligné "la nécessité d'évaluer concrètement les efforts déployés sur le terrain et les besoins financiers liés à la lutte contre les changements climatiques"."La question du climat n'est plus une question abstraite. C'est une réalité quotidienne dans nos pays", a-t-elle dit, insistant sur l'importance de mesurer les actions climatiques et d'évaluer les besoins de financement pour progresser.

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Elle a rappelé que les ressources destinées à l'action climatique viennent s'ajouter aux financements classiques du développement, ce qui rend nécessaire un suivi rigoureux de leur utilisation.

Pour sa part, Mame Fatou Sagna Sow, conseillère technique au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, a estimé que "la transparence des financements climatiques ne saurait relever uniquement des services chargés de l'environnement".

"La transparence de la finance climat ne peut plus rester l'apanage exclusif des seuls ministères de l'Environnement", a-t-elle soutenu, soulignant que "l'implication des ministères des Finances constitue une condition essentielle à un suivi efficace des flux financiers".

"Ces départements jouent un rôle central dans les arbitrages budgétaires et la traçabilité des dépenses publiques", a-t-elle expliqué.

Le directeur de l'Initiative pour la transparence de l'action climatique (ICAT), Henning Wuester, a également salué la collaboration entre les ministères de l'Environnement et des Finances, qu'il considère comme un acquis important des travaux menés dans le cadre de cette initiative.

"La transparence n'est pas une fin en soi. Elle doit produire des informations utiles à la décision", a-t-il déclaré.

Les résultats et recommandations de cet atelier doivent être présentés conjointement le 13 novembre prochain, en marge de la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31) prévue à Antalya en Turquie du 9 au 20 novembre.