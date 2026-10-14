Sénégal: Après les JOJ 2026, Dakar se prépare à accueillir les Jeux de la Francophonie en 2031

Le #Sénégal accueillera les XIes Jeux de la Francophonie en 2031 !

Le Sénégal a été désigné pour accueillir la 11ᵉ édition des Jeux de la Francophonie en 2031, à l’issue de la 134ᵉ session du Conseil permanent de la Francophonie, tenue le 13 octobre 2026 à Paris. Une nouvelle échéance internationale pour le pays, qui accueillera également les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en 2026.

Le Sénégal accueillera la 11ᵉ édition des Jeux de la Francophonie en 2031. La décision a été prise mardi 13 octobre 2026 à Paris, lors de la 134ᵉ session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF), présidée par Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Selon une communication officielle de l’OIF, la candidature sénégalaise a été retenue face à celle de la Guinée, également en lice pour l’organisation de cette manifestation internationale qui associe compétitions sportives et concours culturels.

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Cette désignation constitue une première pour le Sénégal depuis la création des Jeux de la Francophonie en 1989. Elle intervient dans un contexte marqué par les préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, premier événement olympique organisé sur le continent africain.

Une nouvelle étape après les JOJ 2026

L’attribution des Jeux de la Francophonie de 2031 offre au Sénégal une nouvelle occasion de consolider son expérience dans l’organisation de grands événements internationaux.

Après les JOJ, le pays devra capitaliser sur les infrastructures, les compétences techniques et les dispositifs organisationnels mobilisés pour préparer cette nouvelle échéance.

Audelà de l’enjeu sportif, l’événement pourrait contribuer au développement des industries culturelles et créatives, à la promotion du tourisme et au renforcement de la coopération entre les pays francophones.

Sa réussite dépendra notamment de la capacité des autorités à mobiliser les ressources nécessaires et à garantir des retombées durables pour les populations.

Le sport et la culture comme vecteurs de rayonnement

Organisés tous les quatre ans, les Jeux de la Francophonie rassemblent de jeunes sportifs et artistes issus des États et gouvernements membres de l’espace francophone.

À travers des compétitions sportives et des concours culturels, ils visent à promouvoir la diversité culturelle, la solidarité et les échanges entre les jeunesses francophones.

Pour le Sénégal, l'édition de 2031 représentera ainsi une occasion de valoriser ses talents sportifs et artistiques, tout en renforçant sa visibilité internationale.

Avec les JOJ en 2026 et les Jeux de la Francophonie en 2031, le Sénégal inscrit désormais deux rendez-vous majeurs à son agenda international, avec pour défi de transformer ces événements en opportunités durables pour sa jeunesse et son économie.