Sénégal: Secrétaire général des Nations Unies - Macky Sall retire sa candidature

L'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a annoncé samedi le retrait de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies. L'information a été donnée à travers un communiqué de presse.

Le prédécesseur du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, ne sera plus dans la course pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies. Macky Sall a décidé samedi de retirer sa candidature.

« A l'issue du vote informel du 16 octobre 2026 pour l'élection au poste de Secrétaire général des Nations Unies, et après consultations avec Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, Président en exercice de l'Union Africaine, et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, Président en exercice de la CEDEAO, j'ai décidé de retirer ma candidature audit poste », a-t-il écrit à travers un communiqué de presse.

En réalité, l'ancien président de la République du Sénégal explique qu'il a pris cette décision avec un « profond sens des responsabilités », en espérant contribuer ainsi à l'émergence d'une candidature consensuelle au sein du Conseil de sécurité. Mais aussi, en gardant à l'esprit que depuis le début du processus, les résultats des différents votes tests indiquent un choix en faveur d'une candidature issue de la région d'Amérique latine et des Caraïbes, et éventuellement féminine.

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« Pour ma part, ma candidature était essentiellement motivée par la volonté de mettre mon expérience de près de quarante ans de vie publique au service des Nations Unies. Je tiens à remercier le président Evariste Ndayishimiye, qui a parrainé ma candidature, et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui l'a soutenue », a-t-il ajouté.

Alors que le monde reste confronté à la multiplication des conflits, à l'aggravation des rivalités géopolitiques, à la fragmentation de l'ordre international et à des défis économiques et financiers sans précédent, Macky Sall demeure convaincu que les Nations Unies doivent engager une transformation profonde de leurs méthodes de travail et de leur fonctionnement.

Et, selon lui, l'Afrique, qui est au coeur des enjeux de paix, de sécurité et de développement, doit aussi continuer à faire entendre sa voix et poursuivre ses efforts afin d'occuper la place qui lui revient dans la gouvernance mondiale.

« Je retire ma candidature, mais reste pleinement engagé au service des idéaux qui l'ont inspirée : la paix, la sécurité, le développement économique et social, la coopération internationale et le dialogue entre les nations. Je souhaite plein succès à la personne qui sera appelée à exercer les hautes responsabilités de Secrétaire général des Nations Unies », a-t-il conclu.