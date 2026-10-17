Sénégal: Macky Sall retire officiellement sa candidature au poste de SG de l'ONU

Au lendemain du vote informel du Conseil de sécurit, l’ancien président sénégalais Macky Sall a annoncé, ce samedi 17 octobre 2026, le retrait de sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Dans une déclaration rendue publique depuis Marrakech, l’ancien chef de l’État justifie sa décision par sa volonté de favoriser un consensus international, alors que les premières tendances semblent privilégier une candidature issue d’Amérique latine et des Caraïbes, éventuellement portée par une femme.

Cette annonce intervient au lendemain du vote indicatif organisé le 16 octobre 2026 au siège des Nations unies, à New York. Après avoir mené des consultations avec le président burundais Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l’Union africaine et parrain de sa candidature, ainsi qu’avec le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Macky Sall a décidé de mettre un terme à sa campagne.

L’ancien président sénégalais souligne avoir pris cette décision avec un profond sens des responsabilités institutionnelles. Selon lui, les différentes consultations et les scrutins indicatifs organisés au sein du Conseil de sécurité ont révélé, dès le début du processus, une préférence pour une candidature issue de la région Amérique latine et Caraïbes, éventuellement portée par une femme. Face à cette configuration diplomatique, Macky Sall a choisi de privilégier la recherche d’un consensus au sein du Conseil de sécurité.

Dans sa déclaration écrite, l’ancien chef de l’État rappelle que sa démarche était motivée par sa volonté de mettre près de quarante années d’expérience dans la vie publique au service de la gouvernance multilatérale. Il a exprimé sa reconnaissance aux chefs d’État qui l’ont accompagné dans cette démarche, saluant notamment le parrainage d’Évariste Ndayishimiye et le soutien apporté par le président Bassirou Diomaye Faye. Il a également remercié les États membres du Conseil de sécurité qui lui ont accordé leurs suffrages au cours des consultations.

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Macky Sall a par ailleurs exprimé sa gratitude envers son équipe de campagne, les autorités religieuses et coutumières, ainsi que l’ensemble des citoyens sénégalais, des acteurs politiques et des représentants de la société civile, en Afrique et ailleurs dans le monde, qui se sont mobilisés autour de sa candidature.

En se retirant de la course, l’ancien président a réaffirmé sa conviction quant à l’urgence de moderniser le système multilatéral. Dans un contexte international marqué par de fortes tensions géopolitiques, la persistance des conflits et les incertitudes économiques et financières, il appelle les Nations unies à engager une transformation profonde de leurs méthodes de travail et de leurs mécanismes décisionnels.

Il a également insisté sur la nécessité pour l’Afrique de renforcer sa place dans la gouvernance mondiale. Selon lui, le continent, au cœur de nombreux enjeux stratégiques liés à la paix, à la sécurité et au développement, doit continuer à faire entendre sa voix et à défendre une représentation plus équitable au sein des instances internationales.

Macky Sall a conclu sa déclaration en formulant ses vœux de plein succès à la personnalité qui succédera à António Guterres à la tête des Nations unies.