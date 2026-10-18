Afrique de l'Ouest: La CEDEAO et l'AES annoncent des groupes de travail conjoints préparatoires d'un accord-cadre de coopération

Dakar — La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la l'Alliance des États du Sahel (AES) ont convenu, samedi, à Dakar, de mettre en place des groupes de travail thématiques conjoints en vue de parvenir à la conclusion d'un accord-cadre de coopération entre les deux organisations sous-régionales, a-t-on appris du ministre burkinabè des Affaires étrangères.

Faisant la lecture du communiqué conjoint sanctionnant les premières négociations formelles tenues le même jour dans la capitale sénégalaise, Karamoko Jean-Marie Traoré a fait savoir que ces groupes de travail seront chargés de mener des échanges techniques sur les domaines d'intérêt commun.

"Les résultats des travaux seront soumis à l'appréciation des ministres avant leur prochaine session", précise notamment le texte.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de parvenir à un cadre de coopération "équilibré, réaliste", et préservant les intérêts de leurs pays respectifs.

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"Elles ont également convenu que leurs relations devraient être guidées par les principes de bon voisinage, de respect de la souveraineté, de la dignité et du bien-être des populations ouest-africaines", a également rapportée chef de la diplomatie burkinabé, dont le pays forme avec le Mali et le Niger la confédération de l'AES.

Dans le communiqué, les deux délégations se sont félicitées de "l'esprit de fraternité, de respect mutuel et d'ouverture" ayant prévalu tout au long de leurs discussions.

Elles ont, dans le même temps, rappelé les liens historiques, socioculturels et économiques profonds" qui unissent leurs peuples.

Cette réunion ministérielle fait suite aux consultations du 22 mai 2025 à Bamako, au Mali, à l'issue desquelles les deux parties avaient engagé des échanges sur les domaines d'intérêt commun.

La délégation de la CEDEAO était conduite par Cheikh Niang, président du Conseil des ministres de l'organisation et ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.

Celle de l'AES était dirigée par Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères et président du comité ministériel de pilotage de la confédération.

La date et le lieu de la prochaine session des négociations formelles entre la CEDEAO et l'AES seront fixés ultérieurement après consultation par voie diplomatique, précise le communiqué conjoint.