Afrique de l'Ouest: CEDEAO / AES - Les deux organisations posent les bases d'une coopération

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Confédération des États du Sahel (AES) ont tenu, le 17 octobre à Dakar, une réunion de prise de contact destinée à poser les bases de leur coopération.

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Confédération des États du Sahel (AES) ont tenu, le 17 octobre à Dakar, une réunion de prise de contact destinée à poser les bases de leur coopération. Les échanges ont porté sur les domaines d'intérêt commun et les modalités de mise en place d'un cadre de coopération entre les deux organisations régionales.

La rencontre était coprésidée par les chefs des deux délégations. Celle de la CEDEAO était conduite par Cheikh Niang, ministre sénégalais de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et président du Conseil des ministres de l'organisation. La délégation de l'AES était dirigée par Karamoko Jean-Marie Traoré, ministre burkinabè des Affaires étrangères et président du Comité ministériel de pilotage de la Confédération.

Dans un communiqué publié à l'issue des échanges, les deux parties ont salué un climat marqué par « la fraternité, le respect mutuel et l'ouverture ». Elles ont également rappelé les liens historiques, socioculturels et économiques qui unissent les populations ouest-africaines.

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Les discussions s'inscrivent dans la continuité des consultations tenues le 22 mai 2025 à Bamako, au Mali. Les deux organisations ont réaffirmé leur volonté de parvenir à un cadre de coopération « équilibré, réaliste » et respectueux des intérêts de leurs populations.

Pour poursuivre ce processus, la CEDEAO et l'AES sont convenues de mettre en place des groupes de travail thématiques conjoints chargés de conduire les échanges techniques en vue de la conclusion d'un accord-cadre de coopération. Leurs conclusions seront soumises aux ministres avant une prochaine session, dont la date et le lieu seront fixés par voie diplomatique.

Les deux parties ont enfin exprimé leur reconnaissance au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, président en exercice de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, ainsi qu'au gouvernement et au peuple sénégalais pour leur hospitalité et leur engagement en faveur de l'intégration ouest-africaine.