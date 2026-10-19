L'Éthiopie s'est imposée comme le premier producteur d'énergie verte en Afrique, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) contribuant de manière significative aux recettes d'exportation d'électricité, qui dépassent un demi-milliard de dollars américains. Cette évolution renforce l'ambition du pays de devenir un fournisseur majeur d'énergie dans la région.

Un rapport récent indique que la production d'énergies renouvelables de l'Éthiopie a connu une expansion considérable. Avec la contribution du GERD, la capacité totale installée du pays a atteint 10 082 mégawatts à la fin de l'année 2025, contre 5 989 mégawatts un an auparavant. Selon Ethiopian Electric Power (EEP), le GERD représente 52 % des recettes issues des exportations d'électricité, tandis que les revenus nationaux provenant de l'électricité ont dépassé 124 milliards de birrs, soulignant ainsi l'importance croissante du secteur énergétique dans l'économie.

Une nation qui valorise ses ressources

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L'essor des énergies renouvelables en Éthiopie reflète un effort plus large visant à mobiliser les ressources naturelles du pays au service du développement national. Le pays développe une base énergétique capable de répondre aux besoins intérieurs tout en approvisionnant les marchés régionaux. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Habtamu Iteffa, souligne l'importance économique, sociale et diplomatique du barrage, rendue possible notamment par les réformes menées sous la direction du Premier ministre.

Le projet a considérablement accru la capacité de production électrique du pays, l'hydroélectricité représentant la majeure partie de cette augmentation. Toutefois, la véritable valeur de cette expansion dépend de l'utilisation efficace de l'électricité. Un approvisionnement fiable peut réduire les interruptions dans les activités manufacturières, soutenir l'irrigation et la transformation agricoles, ainsi qu'offrir de nouvelles perspectives économiques aux ménages.

Un grand peuple derrière une réalisation nationale

Le GERD symbolise un effort collectif national auquel ont contribué des Éthiopiens vivant dans le pays comme à l'étranger. Des citoyens issus de différents milieux économiques ont participé au financement du barrage, témoignant d'une conviction commune quant à son potentiel pour renforcer les perspectives de développement de l'Éthiopie.

Le ministre de l'Agriculture, Addisu Arega, souligne l'importance du barrage en tant qu'héritage destiné aux générations futures, tout en rappelant que son achèvement ne constitue qu'une étape du projet. La préservation des infrastructures et la garantie de leur fonctionnement efficace sont essentielles pour assurer des bénéfices durables.

Pour la jeunesse éthiopienne, l'enjeu consiste désormais à tirer parti des possibilités créées par cette réalisation. Le développement des industries et l'introduction de nouvelles technologies peuvent transformer l'augmentation de l'offre d'électricité en emplois productifs.

Transformer l'électricité en croissance économique

L'expansion de l'approvisionnement en électricité en Éthiopie représente une occasion de renforcer l'économie nationale. Un approvisionnement fiable peut améliorer l'efficacité du secteur manufacturier, soutenir les activités agricoles et offrir de nouvelles possibilités économiques aux petites entreprises.

Les industriels ont besoin d'une alimentation électrique fiable pour faire fonctionner leurs machines et respecter leurs calendriers de production. Une fourniture stable d'électricité peut aider les industries existantes à se développer et encourager les investissements dans de nouvelles activités. Une meilleure disponibilité de l'énergie peut également renforcer la compétitivité et soutenir les marchés nationaux et d'exportation.

L'agriculture constitue un autre secteur essentiel.

L'électricité peut faciliter l'irrigation, le stockage frigorifique et la transformation des produits alimentaires, permettant ainsi aux agriculteurs de réduire les pertes après récolte et de transformer leurs productions en biens à plus forte valeur ajoutée. Le lien entre l'énergie et l'agriculture est crucial, puisque des millions de personnes dépendent de l'agriculture pour leurs moyens de subsistance.

Le réservoir du GERD offre également des possibilités qui vont au-delà de la production d'électricité. La pêche sur le lac Nigat, formé par le réservoir du barrage, procure des moyens de subsistance aux jeunes de la région de Benishangul-Gumuz. Grâce à des investissements appropriés, cette activité pourrait créer davantage d'emplois et générer des revenus pour les communautés locales. En outre, le tourisme pourrait être développé autour du réservoir afin d'attirer des visiteurs en quête de loisirs et de découvertes naturelles.

Des exportations d'électricité à l'intégration régionale

L'importance économique du GERD dépasse les frontières de l'Éthiopie. Le barrage renforce la capacité du pays à exporter de l'électricité, générant des devises étrangères tout en répondant aux besoins énergétiques des pays voisins. L'Éthiopie fournit actuellement de l'électricité au Kenya, à Djibouti, au Soudan et à la Tanzanie, favorisant ainsi la coopération énergétique dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est.

Les exportations d'électricité constituent une source supplémentaire de revenus et permettent au pays de tirer profit de ses ressources renouvelables. Pour les pays importateurs, les échanges transfrontaliers d'électricité contribuent à satisfaire la demande et à soutenir les activités économiques. L'ambition de l'Éthiopie de devenir un pôle énergétique régional repose sur les investissements nationaux et sur des partenariats fiables avec ses voisins.

Le Premier ministre Abiy Ahmed souligne le potentiel du GERD pour faire progresser l'intégration et la coopération régionales. La concrétisation de ce potentiel nécessite un dialogue continu entre les pays du bassin du Nil ainsi que la prise en considération des intérêts des populations locales.

Garantir des bénéfices aux générations futures

La véritable mesure du succès du GERD sera sa capacité à améliorer les conditions de vie de la population. Les jeunes pourront bénéficier des activités économiques soutenues par un approvisionnement électrique renforcé, qui ouvre de nouvelles perspectives en matière d'emploi et d'entrepreneuriat.

Toutefois, l'accès à l'électricité ne suffit pas, à lui seul, à garantir ces résultats. Les jeunes entrepreneurs ont besoin de financements, de formations, d'équipements et d'un accès aux marchés. Les entreprises, quant à elles, nécessitent un environnement favorable à l'investissement et à la croissance. Il est essentiel de relier l'accroissement de la capacité énergétique du pays à ces besoins concrets afin de transformer les possibilités offertes en entreprises viables.

Cela exige une coopération entre les institutions gouvernementales, les entreprises privées, les établissements d'enseignement et les communautés locales. Le développement des compétences et les investissements doivent accompagner l'expansion des infrastructures afin de garantir que les retombées économiques du GERD profitent à un nombre croissant de personnes.

Un grand pays, un grand peuple, une grande vision

L'expansion de la capacité de production d'énergies renouvelables de l'Éthiopie et l'augmentation de ses recettes issues des exportations d'électricité marquent une étape importante de son parcours de développement. Le GERD a renforcé la capacité du pays à produire de l'électricité, à générer des devises étrangères et à approvisionner les marchés voisins, tout en ouvrant de nouvelles perspectives économiques.

Le principal défi consiste désormais à poursuivre l'élargissement de l'accès à une électricité fiable, à renforcer les industries productives, à encourager les investissements et à développer les compétences nécessaires.

Les retombées de ces efforts devraient se traduire par une augmentation de la production, une valorisation accrue des produits agricoles, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie.

Le GERD constitue une base solide pour concrétiser cette ambition. Sa contribution à la production d'électricité et aux recettes d'exportation illustre le potentiel économique que représente la valorisation des ressources nationales. Dans l'esprit du Medemer, la prochaine étape consiste à consolider cette réalisation grâce à la coopération entre le gouvernement, les entreprises, les communautés et la jeunesse.

L'Éthiopie a consolidé sa position dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique. L'objectif est désormais de faire en sorte que ces progrès se traduisent par une économie plus forte, des possibilités d'emploi plus nombreuses et une prospérité durable pour le peuple éthiopien.