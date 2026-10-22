Ethiopie: Addis-Abeba au cœur des ambitions africaines pour une agriculture portée par l'innovation

Du 27 au 29 octobre 2026, Addis-Abeba accueillera le Forum africain sur la science et l’innovation, consacré à la transformation des systèmes agroalimentaires du continent. Face aux défis climatiques, à la faiblesse des rendements et aux difficultés d’accès aux technologies, cette rencontre entend accélérer le passage de la recherche scientifique à des solutions concrètes pour les producteurs africains.

L’Afrique cherche à faire de la science et de l’innovation de véritables leviers de sa transformation agricole. C’est dans cette perspective que la capitale éthiopienne accueillera, du 27 au 29 octobre 2026, le Forum africain sur la science et l’innovation, une rencontre destinée à renforcer les liens entre la recherche, les politiques publiques, les investissements et les besoins des agriculteurs.

Organisé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA), l’Institut éthiopien de transformation agricole (ATI) et plusieurs partenaires, l’événement réunira chercheurs, responsables politiques, entrepreneurs et investisseurs autour d'une ambition commune : accélérer l’adoption de technologies capables d'améliorer la productivité et la résilience des systèmes agroalimentaires africains.

Pour la FAO, les défis restent considérables. Faibles rendements, effets du changement climatique, pertes après récolte, insuffisance des infrastructures et difficultés d’accès aux financements continuent de limiter le potentiel agricole du continent. Si les progrès scientifiques ouvrent de nouvelles perspectives, leur diffusion auprès des exploitants, notamment des petits producteurs, demeure un enjeu majeur.

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Des innovations africaines face aux défis agricoles

L’un des temps forts du forum sera la présentation de solutions développées par des chercheurs et entrepreneurs africains pour répondre aux contraintes rencontrées sur le terrain.

Parmi les initiatives annoncées figure celle de Lavender Birike , de l’entreprise Klima360, qui mobilise l’intelligence artificielle et l’analyse des données pour anticiper les risques climatiques et permettre aux agriculteurs de mieux adapter leurs activités aux variations météorologiques.

Dans le même domaine, Temitope Odedeyi , de l’ University College London, développe THRIVE, une plateforme utilisant l’intelligence artificielle pour fournir des informations destinées à améliorer les décisions agricoles dans un environnement marqué par l’incertitude climatique.

D’autres projets privilégient la valorisation des ressources locales et la création d’opportunités économiques. Au Kenya, Faith Mutisya , associée aux Tumbe Seaweed Farmers, mise sur la culture des algues marines pour développer de nouvelles sources de revenus, notamment au profit des femmes et des jeunes.

Au Nigeria, Tunde Adeyemi , de D-Olivette Labs , explore la transformation des déchets agricoles et d’élevage en énergie propre et en biofertilisants, dans une logique d’économie circulaire.

En Éthiopie, le chercheur Zelalem Admasu Hunegnaw s’intéresse à la préservation de la race bovine Sheko grâce aux outils de la génomique et à des approches de conservation associant les communautés locales.

Ces initiatives illustrent la diversité des innovations développées sur le continent, de l’agriculture intelligente face au climat à la bioéconomie, en passant par la protection de la biodiversité.

Mais au-delà de leur potentiel technologique, leur véritable réussite dépendra de leur capacité à être adoptées durablement et à grande échelle par les producteurs.

L’Éthiopie accélère le passage de l’innovation au marché

Pays hôte du forum, l’Éthiopie entend également renforcer son écosystème d’innovation agricole en soutenant les jeunes entreprises capables de proposer des solutions commercialement viables.

Le 15 octobre 2026, l’Institut éthiopien de transformation agricole a annoncé la sélection de dix start-up dans le cadre de son programme Agritech Innovation Challenge , destiné à accompagner le développement et la commercialisation de technologies agricoles.

Lancé dix mois auparavant, le programme avait attiré 370 candidatures. À l’issue d’une première sélection, cinquante équipes avaient bénéficié d’activités de formation et de présentation de leurs projets. Vingt entreprises avaient ensuite intégré une phase intensive d’incubation de quatre mois.

Les dix start-up finalement retenues doivent désormais bénéficier d’un accompagnement ciblé pour consolider leurs modèles économiques, développer leurs solutions et accéder à de nouvelles opportunités de partenariat.

Cette démarche traduit une évolution importante : l’innovation agricole ne peut plus se limiter à la recherche ou à l’expérimentation. Elle doit également s’inscrire dans un environnement économique favorable à la création d’entreprises, à la mobilisation de capitaux et à la diffusion des technologies.

Toutefois, cette sélection constitue une étape vers la commercialisation, et non encore la démonstration d'un impact mesurable sur les revenus ou les rendements agricoles.

Financement, accessibilité et changement d’échelle

La question du financement devrait occuper une place centrale dans les discussions d’Addis-Abeba.

Sur le continent, de nombreuses innovations peinent à franchir le cap de l’expérimentation, faute de ressources suffisantes, de mécanismes d’accompagnement adaptés ou de débouchés commerciaux structurés.

Pour les petits exploitants, qui constituent une composante essentielle des systèmes agricoles africains, l’accès aux technologies reste également conditionné par leur coût, leur facilité d’utilisation, les infrastructures disponibles et l’existence de services de formation et de conseil.

L’enjeu consiste donc à construire un écosystème capable de rapprocher les centres de recherche, les entreprises, les institutions financières et les organisations de producteurs.

Le forum devrait également aborder la réduction des pertes alimentaires, la transformation agro-industrielle, la gestion durable des terres et des ressources en eau, ainsi que les investissements nécessaires au développement de chaînes de valeur agricoles plus compétitives.

Ces discussions doivent contribuer à l’élaboration d’une feuille de route régionale visant à renforcer les capacités africaines en matière de recherche et d’innovation.

Faire de la science un moteur de souveraineté alimentaire

Au-delà des avancées technologiques, la transformation agricole constitue un enjeu stratégique pour les économies africaines.

En améliorant la productivité, en développant la transformation locale et en renforçant la résistance des exploitations aux chocs climatiques, l’innovation peut contribuer à réduire la dépendance alimentaire, à créer des emplois et à accroître la valeur ajoutée produite sur le continent.

Cette ambition suppose toutefois de dépasser une approche centrée sur la seule invention technologique. La recherche doit répondre aux besoins réels des agriculteurs et s’accompagner de politiques publiques cohérentes, d’investissements durables et de mécanismes permettant aux innovations les plus prometteuses de bénéficier au plus grand nombre.

Le rendez-vous d’Addis-Abeba apparaît ainsi comme une occasion de renforcer la coopération scientifique africaine et de rapprocher les innovations des réalités économiques et sociales du continent.

Pour l’Afrique, le véritable défi ne sera pas seulement de produire davantage d’innovations, mais de transformer les connaissances scientifiques en gains mesurables de productivité, de revenus et de sécurité alimentaire. C’est à cette capacité de passer de la recherche aux résultats concrets que se mesurera, à terme, la portée des engagements pris à Addis-Abeba.