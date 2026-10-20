Une délégation du Groupe de la Banque africaine de développement à la COP 17 pour traduire les ambitions de l'Afrique en matière de biodiversité en investissements et en actions concrètes

Le Groupe de la Banque africaine de développement prendra part à la 17e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique (COP17 biodiversité), qui s'ouvre aujourd'hui à Erevan, en Arménie. L'institution panafricaine de financement du développement collaborera à cette occasion, avec les pays africains et les partenaires afin d'accélérer la mise en oeuvre des engagements en matière de biodiversité et de mobiliser davantage d'investissements en faveur de la nature.

La COP17 prévue du 19 au 30 octobre 2026, fera le premier bilan mondial des progrès accomplis depuis l'adoption, en décembre 2022, de l'historique Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Cette conférence sera l'occasion d'évaluer la capacité des pays à traduire en actions concrètes et en résultats mesurables les buts et objectifs mondiaux ambitieux visant à enrayer et à inverser le déclin de la biodiversité.

La délégation du Groupe de la Banque qui sera conduite par le directeur du département du Changement climatique et de la Croissance verte, Anthony Nyong, participera aux discussions de la Journée des finances, aux sessions ministérielles et aux échanges avec les gouvernements africains ainsi qu'aux travaux du Groupe des négociateurs africains, des banques multilatérales de développement et des partenaires au développement.

À Erevan, l'une des questions centrales portera sur la manière de mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre les engagements mondiaux en matière de biodiversité. La mobilisation des ressources et le mécanisme financier de la Convention figurent notamment parmi les points clés à l'ordre du jour de la COP17.

Pour l'Afrique, les discussions dépassent le cadre de la préservation de l'environnement pour toucher au coeur même des perspectives de développement du continent. Ses forêts, ses zones humides, ses savanes, ses systèmes d'eau douce et ses écosystèmes marins sous-tendent la sécurité alimentaire et hydrique, soutiennent les moyens de subsistance de millions de personnes, renforcent la résilience climatique et contribuent de manière significative à la croissance et au développement économiques. Le Groupe de la Banque africaine de développement considère la biodiversité comme un atout environnemental mais aussi comme un impératif de développement et une composante vitale du patrimoine naturel de l'Afrique.

Le Groupe de la Banque plaidera lors de cette COP17 en faveur d'un soutien financier et technique accru aux pays africains dans la mise en oeuvre de leurs stratégies et plans d'action nationaux en matière de biodiversité, tout en préservant les avantages économiques et climatiques tirés de la nature.

Il soulignera également le rôle croissant des institutions de financement du développement dans la mobilisation d'investissements pour un développement favorable à la nature, en s'appuyant sur son propre soutien à la restauration des écosystèmes, à la résilience des paysages, à la conservation des forêts, à l'évaluation du capital naturel et à la gestion durable des ressources naturelles sur le continent. Son portefeuille comprend l'Initiative de la Grande Muraille verte et des programmes liés à la biodiversité dans le bassin du Congo, le bassin du lac Tchad, au Kenya, en Sierra Leone et au Maroc.

L'engagement de l'institution panafricaine de développement s'inscrira par ailleurs dans le prolongement de sa participation à la COP16, tenue à Cali, en Colombie, en 2024.

Lors de la COP17, le Groupe de la Banque coanimera également le Pavillon des banques multilatérales de développement, qui offrira une plateforme de discussion sur les marchés de capitaux pour les aires protégées, le financement mixte pour une bioéconomie favorable à la nature en Afrique, le financement de la biodiversité et les opportunités de collaboration approfondie entre les institutions de financement du développement.

Alors que la communauté internationale fait le point sur les progrès accomplis au titre du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, la COP17 offre une opportunité d'accélérer la mise en oeuvre et de renforcer le financement et les partenariats nécessaires pour obtenir des résultats.

CBD COP17 | Vice President Kariuki: Financing Biodiversity is Investing in Africa's Prosperity