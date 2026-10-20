Afrique: Futsal - L'Angola et le Maroc rééditent la finale 2024

20 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola tentera de remporter son premier titre africain de futsal mercredi face au Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des Nations « CAN 2026 », prévue à 21h00, s'agissant d'une revanche du match décisif de 2024, remporté 5-1 par les hôtes.

Cette fois-ci, l'équipe angolaise entend prendre sa revanche, forte de ses performances régulières tout au long de la compétition. Elle a notamment remporté ses trois matchs de poule et s'est imposée face à l'Algérie 3-2 en demi-finale, après avoir été menée de deux buts à la mi-temps.

Le parcours de Márcio Garcez et de son équipe a été marqué par des victoires contre le Mozambique (5-1), la Tanzanie (4-0) et l'Égypte (4-2).

Le Maroc, quant à lui, accède à la finale après avoir écrasé l'Égypte 6-0 en demi-finale et cherchera à conserver son hégémonie continentale face à une équipe angolaise déterminée à transformer sa deuxième place lors de la précédente CAN en victoire finale.

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