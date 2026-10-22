Afrique: Futsal - L'Angola passe à côté du titre africain face au Maroc

21 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — L'Angola a manqué, ce mercredi, l'occasion de remporter le titre africain de futsal, en s'inclinant 2-5 face au Maroc lors de la finale de la CAN 2026, à Rabat.

Avec la ferme intention de remporter le titre, après avoir atteint sa deuxième finale consécutive, l'Angola a cherché à imposer son jeu et s'est créé de nombreuses occasions de but, mais a peiné à les concrétiser.

La sélection marocaine a intensifié sa pression offensive, obligeant le gardien Gomito à réaliser des arrêts décisifs pour empêcher le score d'évoluer lors de plusieurs situations de danger imminent.

À la 17e minute, les hôtes ont ouvert le score, mais l'Angola a immédiatement réagi, Jó Mahrez rétablissant l'égalité. Cependant, à une minute de la mi-temps, Johad a redonné l'avantage au Maroc, portant le score à 2-1 à la fin de la première mi-temps.

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À la reprise, le Maroc s'est montré plus efficace et a creusé l'écart grâce à Efeni, qui a porté le score à 3-1 en profitant des difficultés de l'équipe angolaise à se réorganiser défensivement.

Avec des changements successifs et des difficultés à récupérer rapidement le ballon, l'équipe angolaise a montré des faiblesses dans son organisation défensive, permettant à Hamazal de porter le score à 4-1.

La domination marocaine s'est accentuée et El Kamadai a inscrit le cinquième but de l'équipe locale, mettant l'Angola dans une situation encore plus compliquée. Face à cette situation défavorable, le sélectionneur angolais a demandé un temps mort, afin de réorganiser son équipe et de réduire l'écart.

À deux minutes de la fin, Anderson Fortes a inscrit le deuxième but de l'Angola, fixant le score final à 5-2.

Dans le match pour la troisième place, l'Égypte a écrasé l'Algérie 8-1, s'assurant ainsi la troisième place du tournoi.

La sélection angolaise a réalisé un parcours victorieux en phase de groupes, en battant le Mozambique 5-1, la Libye 6-0 et l'Égypte 4-2.

En demi-finales, l'équipe angolaise a confirmé sa place en finale en s'imposant face à l'Algérie 3-2.

De leur côté, les Marocains ont, avant d'atteindre la finale, battu l'Algérie 4-0, la Zambie 7-0, infligé une nouvelle déroute à la Libye (6-0) et imposé un autre 6-0 à l'Égypte en demi-finale.

Malgré ce parcours positif et sa deuxième participation consécutive à la finale, l'Angola a une nouvelle fois échoué dans sa quête du trophée continental, tandis que le Maroc a célébré, devant son public, un nouveau titre africain. WR/LUZ

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