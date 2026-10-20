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Le Groupe de la Banque africaine de développement et Habib Bank AG Zurich Kenya ont signé, le 2 octobre, un accord de banque confirmatrice visant à étendre le réseau de banques internationales soutenant les transactions commerciales initiées par les institutions financières africaines.

Cet accord est mis en oeuvre dans le cadre du Programme de Garanties des transactions de financement du commerce du Groupe de la Banque. Il fournira des garanties transaction par transaction couvrant jusqu'à 100 % du risque de non-paiement assumé par Habib Bank AG Zurich Kenya sur les transactions de financement du commerce éligibles, initiées par des banques émettrices africaines et approuvées par la Banque africaine de développement.

Ces garanties renforceront la capacité de Habib Bank à confirmer les lettres de crédit éligibles et autres instruments commerciaux similaires émis par des banques africaines, et soutiendront le commerce intra-africain. Elles devraient également élargir le commerce entre l'Afrique et les marchés internationaux, en particulier lorsque les limites imposées par les relations de correspondance bancaire ou la perception des risques entravent des transactions qui seraient par ailleurs viables.

Lors de la signature, Alex Mubiru, directeur général pour l'Afrique de l'Est du Groupe de la Banque africaine de développement, a déclaré : « Le commerce repose sur les biens, les services et les financements, mais il repose aussi sur la confiance. En fournissant des garanties contre le risque de défaut de paiement éligible, ce partenariat permettra à Habib Bank d'accorder en toute confiance son soutien aux opérations initiées par des banques africaines. Cela peut ouvrir davantage d'opportunités commerciales pour les entreprises du continent. »

Asim Basharullah, PDG de Habib Bank AG Zurich Kenya, a déclaré : « L'Afrique reste l'un des marchés dont la croissance est la plus dynamique au monde, et le commerce est essentiel pour libérer son potentiel. Grâce à son réseau international présent sur quatre continents, Habib Bank AG Zurich occupe une position unique permettant de soutenir les flux commerciaux entre l'Afrique et le reste du monde. »

Cet accord « reflète un engagement commun à élargir l'accès au financement du commerce, permettant ainsi aux entreprises de se développer et d'accélérer le développement économique durable sur le continent », a ajouté M. Basharullah.

Lamin Drammeh, responsable du financement du commerce à la Banque africaine de développement, a souligné que « l'intégration de Habib Bank AG Zurich au réseau de banques confirmatrices de la Banque africaine de développement renforce les liens financiers dont les institutions africaines ont besoin pour servir les importateurs et les exportateurs ».

Cette garantie s'inscrit dans la droite ligne de l'engagement du Groupe de la Banque à oeuvrer, par l'intermédiaire d'institutions financières locales solides, à réduire le déficit de financement du commerce en Afrique. Selon son Rapport sur le financement du commerce 2025, le montant estimé de ce déficit atteindrait 92 milliards de dollars en 2024. Les PME comptent parmi les entreprises les plus touchées par ce déficit.