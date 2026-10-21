Afrique du Sud: Cyril Ramaphosa pessimiste sur le maintien de son pays dans l'AGOA

Le président sud-africain dit se « préparer » au retrait de son pays de l'AGOA. Alors que les relations entre Washington et Pretoria se sont considérablement dégradées depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, Cyril Ramaphosa sait que son pays pourrait bientôt être retiré de cet accord préférentiel qui permet d'exporter une liste de produits vers les États-Unis sans droit de douane et choisit de préparer le terrain.

Pour l'instant, l'AGOA est toujours en place, mais le président sud-africain Cyril Ramaphosa préfère se préparer au pire, conscient du climat extrêmement tendu entre Washington et Pretoria. Récemment, la Maison Blanche a par exemple imposé des restrictions de visa pour des représentants sud-africains.

« En tant que président, je dois nous préparer à une possible exclusion de l'AGOA. Bien sûr, ce sera dévastateur. Mais on ne doit pas se laisser abattre et penser que ce serait la fin du monde. C'est pour cela que nous devons dès maintenant évaluer les conséquences et envisager des alternatives », affirme le chef d'État.

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Et l'une des alternatives, à en croire le président sud-africain, c'est le marché chinois, puisque Pékin a supprimé ses droits de douane pour quasiment toute l'Afrique. Depuis, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud selon la banque centrale sud-africaine, qui parle d'une relation encore « très inégale ».

À l'image de certains secteurs qui dénoncent la pression des importations chinoises sur l'industrie locale ; raison pour laquelle la nation arc-en-ciel cherche à diversifier ses partenaires commerciaux, quel que soit l'avenir de l'AGOA.