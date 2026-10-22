Afrique: CAN futsal 2026 - Le Maroc accroche une 4è étoile et règne sur le continent

La sélection marocaine de futsal a remporté, mercredi soir, son 4è titre consécutif en Coupe d'Afrique des Nations (CAN), en s'imposant face à son homologue angolaise sur le score de 5 buts à 2, en finale disputée à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les buts de la sélection nationale ont été inscrits par Othmane Idrissi (17e), Youssef Jouad (19e), Driss Raiss El Fenni (21e), Ismael Amazal (33e) et Bilal Bakkali (35e), tandis que les buts angolais ont été marqués par João Josemar Cambangula (18e) et Anderson Fortes (37e).

Lors de la première période, l'Angola a affiché ses intentions offensives, avant que les Lions de l'Atlas ne reprennent progressivement le contrôle, multipliant les tentatives.

Côté angolais, le duo composé de Hornes Santo et de João Cambangula a constitué la principale menace offensive. Face au bloc défensif adverse, les nationaux ont privilégié les tirs à distance, une option qui a porté ses fruits à la 17e minute, lorsque Othmane Idrissi a ouvert le score.

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L'Angola est parvenue à égaliser une minute plus tard grâce à une action conclue par João Cambangula. Mais Youssef Jouad, meilleur joueur du match, a rapidement redonné l'avantage aux Marocains à la 19e minute, permettant aux Lions de l'Atlas de regagner les vestiaires avec une avance d'un but (2-1).

Dès la reprise, la sélection marocaine n'a laissé que quelques secondes à son adversaire avant de creuser l'écart. Driss Raiss El Fenni a ainsi inscrit le troisième but à la 21e minute, d'une puissante frappe qui a surpris la défense angolaise.

Après cette réalisation, les joueurs nationaux ont poursuivi leur démonstration, enchaînant de belles combinaisons tactiques. La domination marocaine s'est concrétisée par un quatrième but signé Ismael Amazal à la 33e minute, avant que Bilal Bakkali ne porte le score à 5-1 à la 35e minute.

Malgré cette nette supériorité des Lions de l'Atlas, les Angolais ont continué à se projeter vers l'avant et sont parvenus à réduire l'écart grâce à Anderson Fortes à la 37e minute.