Madagascar: Mondial U15 - Les Barea en lice en Azerbaïdjan

Une première. Madagascar participe à l'édition inaugurale de la FIFA U15 World Cup & Festival, organisée du 22 au 31 octobre à Bakou, en Azerbaïdjan. Cette compétition de football à huit se déroule au complexe sportif Hovsan et au Crystal Hall.

Cent quatre-vingt-onze associations membres sont représentées, réparties en trente-deux groupes de six à sept équipes. Madagascar évoluera dans le groupe T aux côtés du Mozambique, de la Nouvelle-Zélande, de Porto Rico, de la Somalie et du Venezuela.

La compétition comprend deux phases. Lors de la première, chaque équipe affronte tous les adversaires de son groupe. Cette étape, sans élimination, permet d'évaluer le niveau des participants. Dans un second temps, les équipes seront réparties selon leur niveau en sept groupes de trente-deux et disputeront des rencontres à élimination directe pour désigner le vainqueur de chaque groupe.

La délégation malgache, composée de quatorze joueurs et de six membres de l'encadrement, s'est envolée mardi. Le staff technique est dirigé par Jean Jacques, entraîneur chargé du développement des talents. Il est assisté de Navalina Joachim Ramilison, qui avait conduit les Barea à la médaille d'or lors de la deuxième édition du Festival Indian Ocean U15, à Maurice, en 2025.

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La fédération a également reconduit Yvon Randrianarison, qui avait dirigé les Barea U17 lors du stage et des matchs amicaux au Maroc l'an passé. Il avait alors été mis en cause dans une présumée affaire de corruption. « L'ossature de l'équipe est composée de pensionnaires de l'académie de Carion, sélectionnés parmi les meilleurs joueurs des quatre centres de perfectionnement du programme Talent Development Scheme de la FIFA.

La seule nouvelle recrue est un gardien de but issu de l'école de football Dignitas, dont le potentiel a séduit le staff technique », explique le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.