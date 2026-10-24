Afrique: Coup d'envoi du 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique

24 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique s'est officiellement ouvert à Bahir Dar sur le thème « Les voies vers la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique ». Cet événement rassemble des dirigeants africains et des acteurs clés afin de débattre de la paix, de la sécurité, de la souveraineté économique du continent et de son rôle en pleine évolution dans un ordre mondial en mutation.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli plusieurs dirigeants africains avant l'ouverture du forum et a tenu avec eux des entretiens bilatéraux visant à renforcer la coopération et à faire avancer les questions d'intérêt commun.

Ce forum se tient à un moment crucial, alors que l'interaction entre la stabilité politique, la souveraineté économique et la concurrence entre les grandes puissances mondiales détermine de plus en plus l'avenir de l'Afrique.

Cet événement a réuni des chefs d'État, des dirigeants politiques, des décideurs, des chercheurs et des experts en sécurité afin d'étudier les moyens de renforcer la coopération continentale et de traduire les priorités communes en actions concrètes.

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