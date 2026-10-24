Madagascar: Forum de Tana - Un espace africain authentique dédié à la réflexion franche et à la prospective stratégique : le président Mahama

Addis Ababa — « Le Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique est une plateforme africaine authentique et emblématique, propice à une réflexion franche, à une prospective stratégique et à des solutions souveraines », a déclaré John Dramani Mahama, président du Ghana et président du conseil d'administration du Forum de Tana.

S'exprimant aujourd'hui lors de l'ouverture du forum à Bahir Dar, le président a souligné l'importance, tant personnelle qu'institutionnelle, de ce rassemblement, qui revient dans son cadre traditionnel, sur les rives du lac Tana, source du Nil Bleu.

Le Forum de Tana est un espace africain authentique et emblématique propice à une réflexion franche, à une prospective stratégique et à des solutions souveraines, a-t-il ajouté.

Selon lui, le Forum de Tana offre depuis plus d'une décennie une plateforme unique pour débattre des impératifs continentaux en matière de paix, de gouvernance et de sécurité, loin des formalités diplomatiques rigides.

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Rappelant la vision fondatrice du forum, le président Mahama a comparé ce rassemblement à une ancienne réunion de village africain sous un baobab, offrant aux dirigeants un espace informel et franc pour aborder les défis communs, loin des formalités diplomatiques rigides.

« Revenir là où tout a commencé nous reconnecte à la vision fondatrice de ce forum. Cela nous replonge dans l'ambiance d'un rassemblement de village africain sous un baobab ancestral, où les communautés réfléchissent aux questions qui les concernent », a-t-il souligné.

Soulignant le lien intrinsèque entre stabilité et indépendance économique, il a insisté sur le fait qu'une paix durable ne peut reposer ni sur une aide conditionnelle ni sur une dépendance structurelle.

Le président Mahama a mis en avant la nécessité de transformer les matières premières sur place, de renforcer les capacités industrielles nationales, d'assurer la souveraineté alimentaire et énergétique, et de rendre pleinement opérationnelle la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Face à l'intensification des rivalités mondiales, à la concurrence autour des minerais stratégiques essentiels et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement, le président ghanéen a exhorté l'Afrique à affirmer son autonomie, mettant en garde contre le risque de voir le continent devenir le théâtre de conflits extérieurs.

Il a également souligné la nécessité de s'aligner avec des partenaires d'Amérique latine, d'Asie et des Caraïbes pour exiger des réformes équitables en matière de gouvernance mondiale.

Le président Mahama a notamment déclaré que l'Afrique devait prendre en main sa propre sécurité, notamment en autofinançant ses opérations de paix par le biais du Fonds pour la paix de l'UA et en endiguant les flux financiers illicites.

Il a encouragé les participants à aborder cet événement de deux jours avec courage intellectuel, honnêteté et humilité, appelant à des mesures concrètes pour combler le fossé entre l'élaboration des politiques et leur mise en oeuvre transformatrice.

« Asseyons-nous ensemble sous le baobab, réfléchissons ensemble et prenons ensemble la résolution de bâtir une Afrique prospère, autonome, pacifique et souveraine. »

Organisé sous le thème « Les voies de la paix en Afrique : souveraineté économique et transformation géopolitique », le 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique a réuni des voix venues de tout le continent afin de définir l'avenir de l'Afrique, en rassemblant des dirigeants, des décideurs politiques et des experts pour aborder les défis cruciaux en matière de sécurité et de gouvernance dans un contexte mondial en rapide évolution.