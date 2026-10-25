Sénégal: Ahmadou Al Aminou Lo anime une conférence de presse sur la LFR, dimanche

24 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo anime une conférence de presse sur la Loi de finances rectificative (LFR) 2026, dimanche, à partir de 16 heures, a appris l'APS des services de la Primature.

2026 qui a été rejetée vendredi par la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, a appris l'APS des services de la Primatur

La rencontre avec les journalistes est prévue au Building administratif président Mamadou-Dia, précise la même source.

La Loi de finances rectificative 2026 a été rejetée vendredi par la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale.

Son examen avait débuté le 20 octobre dernier, lors d'une plénière au cours de laquelle les députés avaient formulé plusieurs interrogations portant notamment sur les prévisions de recettes, les arbitrages budgétaires, la programmation des investissements publics

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