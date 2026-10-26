Sénégal: Loi de finance rectificative - Ça passe ou ça casse ?

Depuis qu'Ousmane Sonko a été démis de ses fonctions de Premier ministre et qu'il a rebondi au perchoir de l'Assemblée nationale, mai 2026, c'est une véritable cohabitation politique qu'expérimente le Sénégal. Sauf erreur ou omission, c'est une première qu'un président sénégalais n'ait pas la majorité parlementaire, qui plus est, l'opposition est constituée par des anciens partisans.

C'est connu, Bassirou Diomaye Faye, porte-étendard par défaut du PASTEF, élu président de la République en avril 2024, a rompu les amarres d'avec ce parti sous le contrôle d'Ousmane Sonko, son ex-Premier ministre. Un divorce qui n'a pas surpris grand monde, tant le tempérament et les options politiques des anciens compagnons, à l'épreuve de la gestion du pouvoir se sont révélés bien divergents.

Diomaye Faye peut raisonnablement être qualifié de social-démocrate qui milite pour un renouvellement rajeunissement de la classe politique sénégalaise dans une alternance soft. A contrario, Ousmane Sonko peut être présenté comme un militant de gauche, partisan du Hard power, c'est à dire un pouvoir fort avec une classe politique nouvelle à l'éthique nouvelle, tournées vers les couches sociales les plus vulnérables.

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Ces options politiques entre l'actuel président sénégalais et son ancien mentor devenu président de l'Assemblée nationale pouvaient être couvertes par leur plus petit dénominateur commun, l'opposition au président Macky Sall. Mais une fois ce dernier battu aux élections, il était difficile à Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko de continuer à dissimuler leurs différences politiques.

Ce qui devait arriver est arrivé. Nommé Premier ministre, Ousmane Sonko n'a pas gardé sa langue dans la poche, critiquant ouvertement et en privé la mollesse du président Diomaye Faye, incapable, selon lui, d'impulser la dynamique de changement pour ne pas dire du bouleversement socio-politique pour lequel ils bataillaient dans l'opposition. Et au président Diomaye Faye d'être outré par la volonté d'un Premier ministre qui veut en imposer au Premier Magistrat du pays qu'il est.

Après la proposition de réforme constitutionnelle faite par l'Assemblée nationale en juillet 2026 pour encadrer la gestion des fonds spéciaux, le projet de loi de finance rectificative du budget 2026 est le deuxième casus belli, mettant en exergue et les divergences politiques et de style de gouvernement entre les anciens compagnons de lutte d'hier.

L'Assemblée nationale, ou plutôt sa commission des lois, a retoqué le projet du gouvernement pour des désaccords sur les arbitrages budgétaires, des insuffisances de garanties de transparence et des coupes jugées préjudiciables aux secteurs sociaux notamment la santé, l'éducation, la formation professionnelle, et le pouvoir d'achat des travailleurs.

Le successeur d'Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô, a beau s'épancher, comme nous le présumons, lors de sa conférence de presse sur la nécessité de rationaliser les dépenses de l'Etat pour contenir l'explosion exponentielle de la dette publique qui frôle les 132% du PIB, l'urgence pour le gouvernement de respecter ses engagements avec les institutions de Bretton Wood pour disposer d'argent frais à injecter dans la croissance économique, la volonté de l'Etat de se désengager des secteurs non névralgiques comme celui des subventions des produits alimentaires qui ne sont pas de premières nécessités, la pilule de la loi de finance rectificative du budget aura du mal à être avalée au Parlement et dans l'opinion publique.

Au demeurant, pas plus tard que la semaine dernière, les syndicats des enseignants, des travailleurs de la santé, des élèves et étudiants, etc. ont appelé à des manifestations de dénonciation de la vie chère et pour une revalorisation du pouvoir d'achat des travailleurs sénégalais. On attendait la réponse du gouvernement à ce mouvement d'humeur des syndicats quand la loi de finance rectificative du budget est tombée sur le bureau de l'Assemblée nationale.

Réponse du berger à la bergère, la réponse du Pastef, autant dire d'Ousmane Sonko à Diomaye Faye et à son nouveau Premier ministre, était attendue hier après-midi dans une autre conférence de presse. L'opposition aura beau jeu de mettre en avant devant le parterre de journalistes, ce qu'elle pourrait qualifier de politique antisociale du pouvoir qui coupe le budget destiné à l'éducation, à la santé, aux subventions de produits alimentaires au moment où les populations crient à la baisse du pouvoir d'achat, à la vie chère...

Ces conférences de presse croisées sont un véritable croisement de fer par médias interposés. Elles indiquent clairement que la guéguerre politique n'est pas près de s'arrêter au sommet de l'Etat sénégalais. Au contraire, elle va de charybde en scylla au point que certains observateurs n'excluent pas le scénario catastrophe du Premier ministre qui pourrait engager la responsabilité de l'Exécutif pour contourner le vote négatif du Législatif, au nom de l'article 86, alinéa 6 de la Constitution.

Au nom du même article 86, alinéa 7, l'Assemblée nationale peut proposer le vote d'une motion de censure du gouvernement pour non transparence, mauvaise gestion, et dérapage budgétaire. Et le Pastef dispose de la majorité qualifiée de 1/10 des députés pour faire tomber Ahmadou Al Aminou Lô. Le président Diomaye Faye peut également, devant ce blocage possible, appeler à des législatives anticipées au nom de l'article 37 de la Loi fondamentale.

A ce jeu d'équilibre des pouvoirs, entre responsabilité de l'Exécutif, droit de contrôle et de censure du Législatif, c'est du je te tiens tu me tiens par la barbichette, ôtes-toi que je m'y mette, ou encore des éléphants qui se battent et l'herbe qui en souffre qui est servi à l'opinion publique. Bref, ces contradictions au sommet de l'Etat alourdissent le climat socio-politique du Sénégal au moment où toute la planète s'y donne rendez-vous pour les jeux olympiques de la jeunesse.

Les centaines de journalistes venus à Dakar pour cet événement sportif pourraient repartir du Sénégal, de l'Afrique, avec l'image d'une démocratie qui a mal à sa classe politique, d'un continent toujours à la recherche d'un système de gouvernance pertinent à même d'y booster le progrès économique, la cohésion sociale et le ciment de nations souveraines.