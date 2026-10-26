Addis Ababa — Le 12e Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique s'est achevé à Bahir Dar. À cette occasion, des dirigeants africains, actuels et anciens, ont appelé à une accélération de l'intégration régionale, à la souveraineté technologique et à des mesures concrètes pour relever les défis liés à la paix et à la sécurité sur le continent.

Cette rencontre de trois jours a réuni des dirigeants et des experts africains afin de débattre des préoccupations urgentes en matière de sécurité. Les participants ont souligné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité et de renforcer la capacité de l'Afrique à déterminer son propre avenir.

Dans son discours de clôture, John Dramani Mahama, président du conseil d'administration du Forum de Tana et président du Ghana, a salué les résultats du forum et a exhorté les dirigeants africains à traduire le dialogue en résultats concrets.

« C'est une bonne chose de parler, c'est une bonne chose de dialoguer, mais il vaut mieux agir. Nous devons passer du dialogue à l'action », a déclaré M. Mahama.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a qualifié la présentation du rapport sur l'état de la paix et de la sécurité en Afrique de jalon majeur du forum, le décrivant comme une ressource importante pour évaluer les conflits à travers le continent et élaborer des réponses concrètes aux défis de sécurité émergents et persistants.

Le président a souligné qu'une paix durable ne pouvait être obtenue uniquement par des déploiements militaires ou des forces de réserve.

Il a plutôt appelé à une intégration économique plus poussée, à une solidarité régionale renforcée, à un développement du commerce transfrontalier et à une approche diplomatique coordonnée pour s'attaquer aux causes structurelles des conflits.

Il a également insisté sur l'importance de lutter contre la marginalisation sociale et de bâtir des sociétés inclusives offrant des perspectives d'avenir aux jeunes, aux femmes et aux personnes en situation de handicap.

En matière de gouvernance, M. Mahama a exhorté les dirigeants africains à exercer leur autorité politique de manière à améliorer la vie des citoyens, soulignant que le leadership devait être évalué à l'aune de sa contribution au bien-être public plutôt qu'à celle de la détention du pouvoir en soi.

Il a en outre appelé à une unité continentale renforcée et à une coopération plus étroite avec les pays du Sud afin de relever les défis communs et de défendre les intérêts de l'Afrique sur la scène internationale.

Réaffirmant le rôle du Forum de Tana en tant que plateforme de premier plan pour le dialogue de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, Mahama a remercié le Secrétariat du Forum de Tana, les organisateurs, les partenaires et les sponsors pour leurs contributions à cet événement.

Il a également remercié le Premier ministre Abiy Ahmed et le gouvernement éthiopien d'avoir accueilli le forum et d'avoir réservé un accueil chaleureux aux participants.

En conclusion de son intervention, Mahama a mis les dirigeants africains et les autres participants au défi de faire état de progrès tangibles lorsqu'ils reviendront à Bahir Dar pour la prochaine édition du forum.

« Revenons à Bahir Dar l'année prochaine et affirmons que le vent tourne pour l'Afrique, que nos conflits touchent à leur fin et que des opportunités s'ouvrent pour tous nos peuples », a-t-il déclaré.