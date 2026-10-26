Sénégal: JOJ 2026 - La présidente du CIO attendue lundi soir à Dakar

25 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La présidente du Comité International olympique (CIO), Kirsty Coventry, est attendu à Dakar lundi soir, dans le cadre des derniers préparatifs des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a-t-on appris de source officielle.

Ce déplacement de Mme Coventry marque un moment important en perspective des JOJ Dakar 2026, qui s'ouvrent dans environ une semaine, indique la même source.

Premier événement olympique organisé sur le continent africain, les JOJ 2026 se tiennent du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.

Eviron 2 700 athlètes sont attendus à Dakar 2026, qui va se caractériser par une parité totale.

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