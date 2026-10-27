Afrique: JOJ - La présidente du CIO Kirsty Coventry est arrivée à Dakar

26 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry est arrivée lundi peu après 21h 30 à l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) à cinq jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, a constaté un reporter de l'APS sur place.

Accueilli par le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse ( COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye et le coordonnateur du COJOJ Ibrahima Wade, la présidente du CIO a eu droit à un chaleureux accueil des volontaires des JOJ.

Une dizaine de volontaires ont entonné une chanson populaire pour souhaiter la bienvenue à Kirsty Coventry.

La présidente de la CIO a inspecté le dispositif d'accueil et a pris des photos avec les volontaires.

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L' arrivée de la présidente du CIO constitue un moment important à l'approche des JOJ Dakar 2026, avaient indiqué dimanche à l'APS des responsables du COJOJ, ajoutant que cela

"marquera une étape historique" pour le Sénégal et le continent africain.

Les JOJ, premier événement olympique, organisé sur le continent africain, va se dérouler du 31 octobre au 13 novembre à Dakar, Diamniadio et Saly.

Au total, environ 2 700 athlètes sont attendus à Dakar 2026, avec une parité totale dans les différentes délégations.

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