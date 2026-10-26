Afrique: Des soldats algériens au Niger

26 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

Le Parlement algérien a approuvé dimanche à l'unanimité le déploiement d'unités de l'Armée nationale populaire au Niger. Ce serait la première intervention militaire de l'Algérie à l'étranger depuis l'envoi de troupes en soutien à l'Égypte lors de la guerre de 1973.

Les soldats algériens doivent s'installer à Madama, dans le nord du Niger, près de la frontière libyenne, sur le site d'une ancienne base française utilisée lors de l'opération Barkhane.

Aucun soldat n'a encore été officiellement déployé, selon une source sécuritaire nigérienne. Mais le chef d'état-major particulier du président nigérien, le général Bacharou Ibro Amadou, s'est rendu à Madama puis à Dirkou, dans la région d'Agadez, pour préparer l'installation de la base avec les autorités militaires et traditionnelles locales.

Cette décision illustre le réchauffement rapide des relations entre Alger et Niamey. L'Algérie s'était opposée au coup d'État de 2023 qui a porté les militaires au pouvoir au Niger, et les liens s'étaient encore dégradés l'an dernier, après qu'Alger a abattu un drone malien près de sa frontière.

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Depuis, les signes de rapprochement se multiplient : le président nigérien Abdourahamane Tiani s'est rendu à Alger en février, et son ministre de la Défense, Salifou Mody, y a mené des discussions sur la coopération sécuritaire le 20 octobre.

Pour l'Algérie, la stabilité du Sahel est une priorité stratégique. Le Niger, comme ses voisins de l'Alliance des États du Sahel, le Mali et le Burkina Faso, fait face à des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

Alger y a aussi des intérêts économiques : la Sonatrach participe au projet de gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à l'Algérie via le Niger, destiné à acheminer le gaz africain vers l'Europe, et détient des droits d'exploration pétrolière dans la région de Kafra.

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