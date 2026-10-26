Afrique: Le Parlement algérien approuve l'envoi de forces au Niger, son premier déploiement à l'étranger depuis 1973

Le Parlement algérien a voté ce dimanche 25 octobre 2026 l'envoi des troupes au Niger voisin, confronté à divers défis sécuritaires. Une première depuis 53 ans, depuis en fait la guerre israélo-arabe de 1973.

Les deux chambres du Parlement algérien ont annoncé avoir approuvé dimanche l'envoi de troupes au Niger, ouvrant la voie au premier déploiement officiel de l'armée algérienne à l'étranger depuis la guerre israélo-arabe de 1973. L'Assemblée populaire nationale (APN), chambre basse du Parlement, a fait état du vote « à l'unanimité » de ses membres pour « l'envoi d'unités de l'Armée nationale populaire [...] au Niger » afin « de protéger les intérêts énergétiques », après l'annonce par le Sénat, d'un feu vert « à l'unanimité » également pour ce déploiement.

Dans le détail et selon des sources médiatiques algériennes, les unités à déployer par Alger pourraient être chargées de sécuriser des installations pétrolières et des investissements de la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures Sonatrach dans le nord du Niger.

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Depuis plusieurs mois, l'Algérie a multiplié des gestes de soutien à Niamey, notamment en fournissant quatre hélicoptères militaires et en déployant des avions de combat après une tentative de mutinerie militaire en août.

« Nous protégerons le Niger quoiqu'il arrive »

En début octobre, le président Abdelmajid Tebboune avait affirmé que son pays défendrait le Niger face aux menaces visant sa stabilité, soulignant l'importance des intérêts économiques algériens dans ce pays. « Nous protégerons le Niger quoiqu'il arrive », avait-il déclaré lors d'une rencontre avec les médias nationaux.

Le vote intervient aussi quelques jours après la visite à Alger du ministre nigérien de la Défense, Salifou Modi, qui s'est entretenu avec le président Tebboune.

« Cette décision marque une évolution majeure de la doctrine de défense algérienne historiquement fondée sur le principe de non-intervention militaire, hors des frontières nationales », a estimé ce dimanche Abdelah Akir, un chercheur algérien.