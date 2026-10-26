Gabon: Naufrage d'une plateforme pétrolière avec une centaine de personnes à bord

Au Gabon, une plateforme de forage de pétrole a été engloutie dans l'océan, au large de Mayumba, dans le sud-ouest. Il y avait plus d'une centaine d'ouvriers à bord. Les autorités parlent de cinq disparus.

La plateforme a coulé sous le regard impuissant des nombreux ouvriers qui se trouvaient juste en face d'une autre installation.

Dans un communiqué, la compagnie BW Energy a annoncé que 110 personnes à bord ont été secourues. Cinq sont portées disparues. Des recherches intensives sont en cours pour les secourir et une enquête a été ouverte, a annoncé, dans un message écrit, le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, profondément ému par cet accident.

Selon le propriétaire de la plateforme, l'accident s'est produit durant une phase délicate de levage. Ses appuis se seraient enfoncés dans le fond marin. La défaillance a provoqué une perte fatale de stabilité de l'unité, entraînant son immersion rapide.

La plateforme devait forer quatre puits pétroliers pour le compte de la société pétrolière norvégienne BW Energy.