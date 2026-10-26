En Tanzanie, l'opposant Tundu Lissu menace d'entamer une nouvelle grève de la faim à partir de lundi 26 octobre 2026. En cause : les restrictions imposées, selon sa défense, à ses échanges confidentiels avec ses avocats, malgré une décision de justice. Le dirigeant du principal parti d'opposition est détenu depuis avril 2025 et poursuivi pour trahison. Le jugement dans son procès est attendu le 6 novembre. Il risque la peine de mort.

Tundu Lissu avait déjà entamé une grève de la faim en mai 2025, pour obtenir de comparaître en personne devant ses juges. Cette fois, l'opposant réclame de pouvoir parler à ses avocats sans être entendu par les gardiens.

Le 16 octobre, la Haute Cour de Tanzanie a ordonné que les agents puissent surveiller les rencontres, mais sans écouter les conversations. Une décision toujours pas respectée à la prison d'Ukonga, dénonce sa défense.

Selon son avocat, l'opposant compte donc cesser de s'alimenter dès ce lundi et arrêter de prendre ses médicaments, malgré les risques pour sa santé.

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Tundu Lissu craint aussi pour sa sécurité, affirme un responsable de son parti. L'opposant ne ferait plus confiance à la nourriture fournie par une administration qu'il accuse de bafouer les décisions de justice. La porte-parole de l'administration pénitentiaire a indiqué samedi à la presse locale qu'elle cherchait à vérifier ces informations.

Un opposant emblématique

Opposant emblématique au parti au pouvoir depuis l'indépendance de la Tanzanie, Tundu Lissu, 58 ans, qui a survécu à une tentative d'assassinat en 2017, avait été arrêté en avril 2025 après avoir exigé une réforme du système électoral. Un appel qui ne constitue pas une trahison, soutient-il.

Après plusieurs années d'exil, il était retourné dans son pays en 2023, suite à la levée par la présidente Samia Suluhu Hassan de l'interdiction des meetings de l'opposition décrétée par son prédécesseur John Magufuli (2015-2021).

La Tanzanie a connu des élections fin-octobre 2025 marquées par une contestation violemment réprimée. Opposition et défenseurs des droits humains affirment qu'environ 2 000 personnes ont été tuées par les forces de l'ordre. Une commission d'enquête mise sur pied par la cheffe de l'État et jugée partiale par l'opposition a annoncé en avril que ces violences électorales avaient fait 518 morts, sans identifier de responsable.