Tanzanie: La famille de l'opposant Tundu Lissu dénonce un procès «purement politique»

En Tanzanie, la tension monte à quelques heures du verdict dans le procès de Tundu Lissu. L'opposant politique et chef du parti CHADEMA avait été arrêté en avril 2025 pour trahison, une accusation passible de la peine de mort en Tanzanie. Dar es Salaam est sous haute sécurité ce vendredi 6 novembre. Parmi ceux présents pour le verdict, des membres de la famille de l'opposant à la présidente Samia Suluhu Hassan.

Le commandant de la police de Dar es Salaam a prévenu : aucun signe de perturbation de l'ordre public ne sera toléré dans la ville ce vendredi 6 novembre. Ce matin, le périmètre autour de la Haute Cour de justice est bouclé de toute part avec des policiers armés aux visages cagoulés.

C'est dans ce contexte tendu que la famille de Tundu Lissu assistera au verdict dans la petite salle de la Haute Cour de justice. Vincent Lissu est l'un des frères cadets du chef de l'opposition, il a pu voir son frère récemment : « J'ai vu mon frère il y a quelques semaines. Il était optimiste, se sentait fort et était très confiant. On sent qu'il a fait de son mieux pour assurer sa propre défense. »

Accusé de trahison

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La famille de Tundu Lissu assiste à cette journée décisive dans un contexte familial tragique. Le frère aîné du chef de CHADEMA est décédé en début de semaine. Ses obsèques ont été décalées afin que la famille puisse venir soutenir Lissu pour le verdict. Ils espèrent le voir libre.

« En tant que famille, nous attendons qu'il soit libéré, il n'a rien fait de mal. Son procès est purement politique », poursuit Vincent Lissu.

Tundu Lissu a été accusé de trahison pour avoir, selon les autorités, incité les citoyens à perturber l'élection présidentielle l'an dernier. Une accusation passible de la peine de mort en Tanzanie.