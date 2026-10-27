Somalie: Après 30 ans de missions politiques, l'ONU passe le relais

Après plus de trois décennies de missions politiques en Somalie, les Nations Unies s'apprêtent à tourner une page de leur engagement dans le pays. La Mission d'assistance transitoire des Nations Unies en Somalie (UNTMIS) cessera ses opérations le 31 octobre, transférant ses responsabilités aux institutions somaliennes. Cette transition intervient alors que le pays reste confronté à d'importants défis politiques et sécuritaires.

Dans une déclaration publiée lundi par son porte-parole, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a salué les progrès accomplis en matière de paix et de reconstruction de l'État, ainsi que « la détermination et la résilience du peuple somalien » face aux difficultés persistantes.

Créée en novembre 2024 pour succéder à la Mission d'assistance des Nations Unies en Somalie (UNSOM), l'UNTMIS achève sa transition conformément à une feuille de route convenue avec le gouvernement fédéral.

Ses fonctions ont été transférées aux institutions nationales et aux agences, fonds et programmes des Nations Unies présents dans le pays, afin de renforcer la prise en main nationale des efforts de consolidation de la paix et de construction de l'État.

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La menace d'Al-Shabaab demeure

La clôture de la mission ne signifie pas la fin du soutien international. António Guterres appelle la communauté internationale à maintenir son engagement pour consolider les acquis, favoriser un dialogue politique inclusif, soutenir la réconciliation, renforcer les institutions et protéger les droits humains.

Il souligne également la nécessité de poursuivre les efforts face à la menace d'Al-Shabaab, le groupe islamiste armé qui mène une insurrection contre le gouvernement somalien, et d'accompagner une transition sécuritaire progressive et durable.

Les Nations Unies continueront d'appuyer les autorités somaliennes, en partenariat avec l'Union africaine et d'autres partenaires internationaux, pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable.

Hommage aux employés de l'ONU

Le Secrétaire général a remercié les représentants spéciaux qui se sont succédé dans le pays, ainsi que les personnels nationaux et internationaux de l'UNTMIS et des missions précédentes. Il a salué leur dévouement, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, et rendu hommage aux membres du personnel des Nations Unies morts au service de la paix en Somalie.

António Guterres a enfin réaffirmé l'engagement de l'Organisation à soutenir les efforts conduits par les Somaliens pour bâtir un avenir pacifique, stable et prospère.