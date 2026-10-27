Sénégal: Prévention des cancers - Le ministère des Télécommunications mise sur le numérique

Dakar — Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique entend mettre davantage les outils numériques au service de la sensibilisation et de la prévention contre les cancers gynécologiques et urologiques, a indiqué lundi le ministre Samba Diouf.

"Les technologies numériques peuvent contribuer à sauver des vies, en facilitant l'accès à une information fiable, en élargissant la portée des campagnes de sensibilisation et en orientant les populations vers les structures de santé adaptées", a-t-il déclaré.

Samba Diouf présidait la cérémonie de lancement de l'initiative "Rose & Bleu Digital", portant sur le thème "Le numérique au service de la sensibilisation et de la prévention contre les cancers gynécologiques et urologiques".

Cette initiative associe les campagnes "Octobre Rose" et "Novembre Bleu" dans une dynamique commune de prévention et de lutte contre les cancers, notamment ceux du sein, du col de l'utérus et de la prostate.

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"Cette journée vise notamment à promouvoir le dépistage précoce, à favoriser les échanges entre professionnels de santé et acteurs du numérique et à explorer les possibilités offertes par les technologies pour renforcer la sensibilisation", a expliqué Pauline Henriquette Gomes, coordonnatrice de la cellule genre et équité du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique.

Le ministre des Télécommunications a insisté, de son côté, insisté sur l'importance de l'information, de la prévention et du dépistage précoce, appelant à une mobilisation collective pour "lever les tabous, combattre les idées reçues et encourager les populations à adopter les bons réflexes en matière de santé".

Représentant la directrice régionale de la Santé de Dakar, Coumba Cissokho a salué "une initiative qui contribue à renforcer la culture de la prévention et à rapprocher les services de santé des populations".

Mme Cissokho a également appelé à briser les tabous et les préjugés qui empêchent encore certaines personnes de consulter ou de se faire dépister, estimant que s'informer et solliciter l'avis d'un professionnel de santé relèvent d'une responsabilité individuelle et collective.