Sénégal: Initiative « Rose et Bleu Digital 2026 » - Le numérique au service de la lutte contre les cancers

Renforcer la prévention et la lutte contre les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate, c'est ce que vise le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique avec le lancement de l'initiative « Rose et Bleu Digital ». Une idée qui associe les campagnes Octobre rose et Novembre bleu.

Le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a organisé une journée de sensibilisation dans le cadre de l'initiative « Rose et Bleu Digital », qui associe les campagnes Octobre rose et Novembre bleu autour d'un objectif commun. Il s'agit de renforcer la prévention et la lutte contre les cancers du sein, du col de l'utérus et de la prostate.

« Cette initiative met en lumière un enjeu majeur de santé publique. Selon les estimations de Globacan 2022 (base de données internationale qui fournit des estimations sur le nombre de nouveaux cas de cancer, les décès et la prévalence des cancers dans les pays du monde), le Sénégal a enregistré 2064 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus, 1838 cas de cancer du sein et 913 cas de cancer de la prostate. Face à cette réalité, l'information, la sensibilisation et l'accès à des services de santé adaptés demeurent essentiels », indique le ministère à travers une note publiée mardi.

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Faire du numérique un allié de la prévention

Ainsi, à travers « Rose et Bleu Digital », le ministère entend mobiliser les technologies numériques pour faciliter l'accès à une information « fiable », élargir la portée des campagnes de sensibilisation et améliorer l'accès aux services de santé.

Une ambition qui, selon la tutelle, rejoint les objectifs du New Deal Technologique, notamment en matière de digitalisation des services publics et d'amélioration des conditions de vie des populations.

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« Concrètement, plusieurs usages numériques peuvent contribuer à cette transformation : l'intelligence artificielle (IA) pour assister les professionnels de santé dans l'analyse des données médicales, la télémédecine pour faciliter les consultations et le suivi à distance, ainsi que le dossier patient informatisé (DPI) pour améliorer la continuité et la coordination des soins », poursuit le texte.

Il convient de relever que cette journée a également été marquée par un panel réunissant des professionnels de la santé. Ces échanges ont permis de croiser les expertises, de répondre aux préoccupations des participants et de rappeler l'importance d'un accompagnement médical et psychosocial adapté.

À travers cette initiative, le ministère réaffirme sa volonté de faire du numérique un levier concret au service de la santé, de l'inclusion et du bien-être des Sénégalaises et des Sénégalais.