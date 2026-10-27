Afrique: AMTECH 2026 - L'Éthiopie appelle à accélérer la production pharmaceutique pour renforcer la souveraineté sanitaire du continent

Addis Ababa — L'Éthiopie entend contribuer à faire de l'Afrique un pôle compétitif de production pharmaceutique, en transformant les ambitions d'industrialisation en investissements concrets, en partenariats commerciaux et en un meilleur accès aux médicaments de qualité, ont souligné des responsables lors de l'ouverture de la troisième édition de la Conférence et exposition commerciale africaine sur la fabrication de produits de santé (AMTECH 2026), à Addis-Abeba.

Placée sous le thème « Industrialiser pour commercialiser », la rencontre réunit des fabricants, des autorités réglementaires, des décideurs politiques, des investisseurs et des partenaires au développement autour du renforcement des capacités de production pharmaceutique du continent.

Dans son discours d'ouverture, Dr Tadesse T. Mekonen, président de l'Association éthiopienne des fabricants de produits pharmaceutiques et de fournitures médicales (EPMSMISA), a souligné la vulnérabilité liée à la dépendance de l'Afrique aux importations pharmaceutiques. Le continent supporte environ 25 % de la charge mondiale de morbidité, mais produit moins de 1 % des vaccins dont il a besoin et fabrique moins de 30 % des médicaments qu'il consomme, a-t-il indiqué.

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« La question n'est plus de savoir si l'Afrique doit fabriquer ses propres médicaments, mais qui va le faire, où et à quelle vitesse ? », a-t-il déclaré, appelant à accélérer l'industrialisation pharmaceutique.

Il a mis en avant les atouts de l'Éthiopie, notamment le parc industriel pharmaceutique de Kilinto, le renforcement du cadre réglementaire et la stratégie nationale de transformation de la fabrication pharmaceutique et des dispositifs médicaux à l'horizon 2035. Le pays ambitionne notamment de développer la production de vaccins, d'insuline, de médicaments oncologiques et de principes actifs pharmaceutiques.

Le Dr Mekonen a également appelé l'Union africaine, les gouvernements, les institutions financières et les partenaires au développement à soutenir AMTECH en tant que plateforme de coopération industrielle, de transfert de technologies et d'investissement.

S'adressant notamment aux Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), il a lancé : « Tenez-vous à nos côtés, prenez la tête avec nous et accueillez-nous ».

De son côté, Ann-Marie Hosang-Archer, présidente par intérim du conseil de Vizuri Health Dynamics, a insisté sur la nécessité de traduire les engagements politiques en résultats concrets pour les fabricants et les populations.

« La capacité de production sans débouchés commerciaux n'est pas viable, et les possibilités de marché sans capacités de fabrication nous maintiennent dans la dépendance », a-t-elle affirmé.

Mme Hosang-Archer a appelé à renforcer les accords d'approvisionnement, à mobiliser des financements adaptés et à réduire les obstacles réglementaires. Elle a également souligné l'importance d'offrir aux femmes et aux jeunes professionnels des possibilités de contribuer à la transformation du secteur.

« Ce n'est pas une nouvelle déclaration qu'il nous faut, mais une action collective fondée sur des priorités claires, des responsabilités partagées, des résultats mesurables et une véritable obligation de rendre compte », a-t-elle déclaré.

Elle a exprimé l'espoir que la prochaine édition d'AMTECH permette de constater des avancées concrètes en matière d'investissements, d'accords commerciaux, de réduction des obstacles réglementaires et de renforcement des capacités de production.

Les deux intervenants ont ainsi appelé à faire de l'industrialisation pharmaceutique un levier de souveraineté sanitaire et de développement économique, afin de garantir aux populations africaines un meilleur accès à des médicaments de qualité et abordables.