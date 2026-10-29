Ethiopie: Le hub aérien et logistique, un atout pour développer l'industrie pharmaceutique

28 Octobre 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le développement de la production pharmaceutique locale pourrait stimuler la création d'emplois qualifiés, attirer les investissements et renforcer la souveraineté sanitaire de l'Éthiopie, a déclaré Hala Audi, directrice du développement chez MedAccess.

Dans un entretien accordé à l'ENA en marge de l'événement AMTEC-2026, elle a souligné que la taille du marché éthiopien, sa population jeune et ses capacités de transport constituent des atouts majeurs pour développer l'industrie pharmaceutique et exporter les médicaments vers d'autres marchés africains.

Elle a notamment relevé que la demande intérieure en médicaments offre des perspectives importantes aux investisseurs, tandis que les infrastructures aériennes et logistiques du pays pourraient faciliter l'accès aux marchés régionaux.

« En grandissant sur cette chaîne de valeur pharmaceutique, l'Éthiopie peut créer des emplois de qualité et garder beaucoup plus de plus-value », a-t-elle affirmé, mettant en avant les retombées économiques potentielles du développement de cette industrie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Abordant la réduction de la dépendance aux importations, Mme Audi a salué l'engagement des autorités éthiopiennes en faveur de la souveraineté pharmaceutique nationale.

« La détermination du gouvernement éthiopien est très forte pour arriver à cette souveraineté nationale en matière pharmaceutique et devenir moins dépendant d'importations », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que la production locale est essentielle non seulement pour mieux faire face aux crises sanitaires, mais aussi pour garantir un accès régulier aux médicaments essentiels et aux vaccins. Elle a également salué les progrès du système national de réglementation pharmaceutique, notamment l'atteinte du niveau de maturité 3 par l'Autorité éthiopienne des aliments et des médicaments (EFDA).

Mme Audi a par ailleurs insisté sur l'importance de la coopération entre les pays africains pour élargir les marchés, encourager les investissements et réduire la dépendance du continent aux importations de médicaments. Elle a rappelé que la construction d'usines pharmaceutiques nécessite des investissements considérables, du temps et une expertise spécialisée.

Elle a également salué le rôle que l'Éthiopie peut jouer dans la promotion d'une stratégie industrielle coordonnée avec les institutions panafricaines, notamment l'Union africaine, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et l'Agence de développement de l'Union africaine-NEPAD.

« Je crois que pour le public, il y a quelque chose de très important sur la confiance et en la capacité de produire ici de façon nationale », a-t-elle dit, soulignant l'importance de la confiance dans le développement d'une industrie pharmaceutique nationale.

Enfin, elle a appelé la population à faire confiance aux capacités nationales de production et à soutenir les efforts visant à garantir la disponibilité de médicaments de qualité fabriqués localement.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.