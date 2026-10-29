Ethiopie: Le hub aérien et logistique, un atout pour développer l'industrie pharmaceutique

Addis Ababa — Le développement de la production pharmaceutique locale pourrait stimuler la création d'emplois qualifiés, attirer les investissements et renforcer la souveraineté sanitaire de l'Éthiopie, a déclaré Hala Audi, directrice du développement chez MedAccess.

Dans un entretien accordé à l'ENA en marge de l'événement AMTEC-2026, elle a souligné que la taille du marché éthiopien, sa population jeune et ses capacités de transport constituent des atouts majeurs pour développer l'industrie pharmaceutique et exporter les médicaments vers d'autres marchés africains.

Elle a notamment relevé que la demande intérieure en médicaments offre des perspectives importantes aux investisseurs, tandis que les infrastructures aériennes et logistiques du pays pourraient faciliter l'accès aux marchés régionaux.

« En grandissant sur cette chaîne de valeur pharmaceutique, l'Éthiopie peut créer des emplois de qualité et garder beaucoup plus de plus-value », a-t-elle affirmé, mettant en avant les retombées économiques potentielles du développement de cette industrie.

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Abordant la réduction de la dépendance aux importations, Mme Audi a salué l'engagement des autorités éthiopiennes en faveur de la souveraineté pharmaceutique nationale.

« La détermination du gouvernement éthiopien est très forte pour arriver à cette souveraineté nationale en matière pharmaceutique et devenir moins dépendant d'importations », a-t-elle déclaré.

Elle a souligné que la production locale est essentielle non seulement pour mieux faire face aux crises sanitaires, mais aussi pour garantir un accès régulier aux médicaments essentiels et aux vaccins. Elle a également salué les progrès du système national de réglementation pharmaceutique, notamment l'atteinte du niveau de maturité 3 par l'Autorité éthiopienne des aliments et des médicaments (EFDA).

Mme Audi a par ailleurs insisté sur l'importance de la coopération entre les pays africains pour élargir les marchés, encourager les investissements et réduire la dépendance du continent aux importations de médicaments. Elle a rappelé que la construction d'usines pharmaceutiques nécessite des investissements considérables, du temps et une expertise spécialisée.

Elle a également salué le rôle que l'Éthiopie peut jouer dans la promotion d'une stratégie industrielle coordonnée avec les institutions panafricaines, notamment l'Union africaine, les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et l'Agence de développement de l'Union africaine-NEPAD.

« Je crois que pour le public, il y a quelque chose de très important sur la confiance et en la capacité de produire ici de façon nationale », a-t-elle dit, soulignant l'importance de la confiance dans le développement d'une industrie pharmaceutique nationale.

Enfin, elle a appelé la population à faire confiance aux capacités nationales de production et à soutenir les efforts visant à garantir la disponibilité de médicaments de qualité fabriqués localement.