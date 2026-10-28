Mali: Quatre militants pro-démocratie présentés à la justice après presque six mois de détention

Au Mali, quatre militants pro-démocratie détenus par la sécurité d'Etat depuis près de six mois dans des lieux inconnus et en dehors de tout cadre judiciaire ont réapparu le mardi 20 octobre. Ils ont été présentés au pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité et sont désormais emprisonnés à la maison d'arrêt de Bamako. En revanche, toujours aucune nouvelle de l'avocat et ancien ministre Mountaga Tall, qui avait été le premier à être enlevé par la sécurité d'Etat en mai dernier.

Au Mali, les quatre hommes ont pour point commun de réclamer des élections et le respect de la constitution. Youssouf Daba Diawara coordonne la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Dicko. Aboubacar Soumaré préside le mouvement Mali debout et Moussa Abba Djiré dirige le « Mouvement politique et citoyen Yiriwa 223 », aujourd'hui dissous, comme toutes les organisations politiques du Mali. Ils avaient été enlevés début mai par la sécurité d'État.

Ibrahima Tamega, du parti la Convergence, avait, lui, été arrêté dans les formes en mai dans le cadre d'une enquête sur l'apparition à Bamako de graffitis hostiles à la Russie. Il était détenu depuis en dehors de toute procédure.

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Déposés par la sécurité d'État il y a huit jours au pôle anticybercriminalité, les quatre hommes sont désormais incarcérés à la maison d'arrêt de Bamako. Leurs avocats n'ont toujours reçu aucun document officiel.

Aucune nouvelle de l'ancien ministre Mountaga Tall

La presse malienne évoque des inculpations pour « atteinte au crédit de l'État », « association de malfaiteurs » et « tentative de déstabilisation ». Sollicité par RFI, le procureur du pôle anticybercriminalité n'a pas donné suite. Selon plusieurs proches, les quatre hommes sont « très affaiblis et amaigris », « méconnaissables » et ayant « besoin de soins » mais « ils sont en vie et on sait où ils sont. »

Aucune nouvelle en revanche de l'avocat et ancien ministre Mountaga Tall ni de son fils, également enlevés par la sécurité d'État en mai dernier.