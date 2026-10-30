Mali: Un opposant à la junte malienne victime d'une disparition forcée depuis six mois

communiqué de presse

Mountaga Tall et son fils doivent être localisés et libérés

Six mois après leurs enlèvements, Mountaga Tall, qui avait ouvertement critiqué la junte au Mali, et son fils, Cheick Mamadou Tall, sont toujours portés disparus ; on ignore ce qu'ils sont devenus et les autorités maliennes gardent le silence. Chaque jour qui passe sans nouvelle fait craindre pour leur sécurité et aggrave l'angoisse de leur famille.

Des hommes armés non identifiés ont enlevé Mountaga Tall à Bamako, la capitale du Mali, le 2 mai. Son fils a disparu le 16 mai après avoir reçu un appel l'informant qu'il pouvait apporter des effets personnels à son père, qui était apparemment détenu dans un lieu tenu secret.

Radio France Internationale a rapporté en juillet que le Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées avait exhorté les autorités maliennes à localiser et à protéger Mountaga Tall et son fils.

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Des médias internationaux ont indiqué que les services de renseignement maliens pourraient détenir Mountaga Tall dans un lieu secret. Les autorités maliennes n'ont toutefois ni reconnu la détention de Mountaga Tall ou de son fils, ni fourni d'informations sur leur localisation, leur situation juridique ou leur état de santé, malgré les demandes de la famille Tall et d'une équipe d'avocats.

Mountaga Tall, qui a occupé un poste de ministre entre 2014 et 2017, s'était initialement rallié aux autorités militaires maliennes, mais est ensuite devenu un détracteur de la junte, s'opposant à la dissolution des partis politiques voulue par le gouvernement militaire.

Les disparitions de Mountaga Tall et de son fils s'inscrivent dans le cadre d'une répression plus large menée par la junte militaire malienne, au pouvoir depuis 2021, à l'encontre de l'opposition politique, des médias et des dissidents. Les autorités ont suspendu et interdit des médias, dissous des organisations de la société civile, abolit le multipartisme et soumis leurs détracteurs à des détentions arbitraires et à des disparitions forcées. Depuis l'enlèvement de Mountaga Tall, d'autres personnalités politiques et leurs proches auraient été enlevés par des hommes armés encagoulés, un mode opératoire associé aux services de renseignement maliens, et certains sont toujours portés disparus.

En vertu du droit international des droits humains, une disparition forcée a lieu lorsque les autorités de l'État ou leurs agents détiennent une personne puis refusent de reconnaître cette détention ou de révéler le sort ou le lieu où elle se trouve, la plaçant ainsi hors de protection de la loi. Les victimes de disparitions forcées sont exposées à un risque accru de torture et d'exécution.

Les disparitions forcées infligent une profonde souffrance aux familles, les laissant dans l'incertitude quant au sort de leurs proches et les privant de justice. Les autorités maliennes devraient immédiatement révéler où se trouvent Mountaga Tall et son fils, garantir leur sécurité et les libérer.

Ilaria Allegrozzi, Chercheuse senior sur le Sahel