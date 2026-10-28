Angola: Le Président de la République se rend jeudi en République-Unie de Tanzanie

27 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC et LUZ

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, se rend ce mercredi en République-Unie de Tanzanie, où il effectuera une visite d'État les 29 et 30 octobre.

Selon le secrétaire du Président de la République chargé de la communication institutionnelle et de la presse, Luís Fernando, ce déplacement fait suite à une invitation de son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan. D'après le programme, le Président João Lourenço entamera sa visite jeudi dans la ville de Dar es Salam, où aura lieu la cérémonie de signature de nouveaux instruments juridiques à l'issue d'entretiens officiels entre les délégations des deux pays. Le deuxième jour, le Chef de l'État angolais se rendra dans la ville de Dodoma, son retour en Angola étant programmé pour l'après-midi du vendredi 30.

Les relations entre l'Angola et la Tanzanie reposent sur de solides liens historiques d'amitié et de solidarité, forgés durant les luttes de libération nationale en Afrique. Dans ce contexte, les deux pays ont établi des relations diplomatiques officielles en 1976, peu après l'indépendance de l'Angola ; ces relations se sont renforcées au fil des ans grâce à diverses initiatives.

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