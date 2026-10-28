Angola: Le PR se rend en Tanzanie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté ce mercredi Luanda, en route pour la Tanzanie, pour une visite d'État les 29 et 30 février, au cours de laquelle la signature de nouveaux instruments juridiques est prévue.

Selon le secrétaire de la Présidence de la République chargé de la communication institutionnelle et des affaires de presse, Luís Fernando, cette visite fait suite à une invitation de son homologue tanzanienne, Samia Suluhu Hassan.

Conformément au programme, le premier jour, jeudi, João Lourenço se rendra à Dar es Salaam, où des entretiens officiels sont prévus entre les délégations des deux pays, suivis de la signature de nouveaux instruments juridiques.

Le programme prévoit, pour la deuxième journée, une visite du chef d'État angolais à Dodoma, son retour au pays étant prévu le vendredi 30 après-midi.

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Les relations entre l'Angola et la Tanzanie reposent sur des liens historiques solides d'amitié et de solidarité, forgés lors des luttes de libération nationale en Afrique.

Les deux pays ont établi des relations diplomatiques officielles en 1976, un an après l'indépendance de l'Angola, proclamée en 1975. La coopération bilatérale s'est renforcée au fil des ans grâce à diverses initiatives.

La visite de João Lourenço en Tanzanie intervient alors que ce pays africain prévoit de rouvrir son ambassade en Angola d'ici le second semestre 2027, dans le but de consolider les relations politiques et diplomatiques et de dynamiser la coopération économique et commerciale.

Ce sujet a été abordé lors d'une réunion en marge de la IVe Biennale de Luanda - Forum panafricain pour une culture de paix et de non-violence, qui s'est tenue les 22 et 23 octobre au Palais des conventions de Luanda.

À cette occasion, le ministre angolais des Relations Extérieures, Téte António, et le ministre tanzanien des Affaires étrangères et de la Coopération pour l'Afrique de l'Est, Mahmoud Thabit Kombo, ont également examiné les possibilités de relier leur pays au Corridor de Lobito, une infrastructure stratégique de transport et de logistique susceptible de faciliter le commerce régional et l'accès aux marchés internationaux.

Les perspectives de coopération dans le domaine des ressources minérales ont également été analysées, compte tenu de l'intérêt commun à approfondir les relations économiques.

Parallèlement, Mahmoud Thabit Kombo a salué les efforts déployés par le Président de la République, João Lourenço, en sa qualité de Champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, pour promouvoir la paix et la réconciliation sur le continent africain.